الأزهر للفتوى: إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع وأراد الدخول في صلاة الجماعة عليه أن يكبر تكبيرتين

كتب- محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: وما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، ويُتابع المسبوقُ إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه.

وأكد مركز الأزهرر، لمن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وهو قول المالكية، ومذهب جمهور الفقهاء على أن من أدرك شيئًا من الجماعة فقد أدرك فضلها.

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