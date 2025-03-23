10 صور لـ أجمل 10 جزر حول العالم.. أماكن خلابة وهدوء ساحر

يوجد العديد من الجزر الخلابة في العالم، من جزر الكاريبي الساحرة إلى المناطق الشمالية التي قد تبدو وكأنها من كوكب آخر، مع وفرة من الجمال بينهما.

وبحسب موقع timeout، إليك أجمل 10 جزر حول العالم.

سانت بارتس

سانت بارتيليمي، المعروفة باسم "الجماعة الإقليمية لسانت بارتيليمي"، مياهها زرقاء متلألئة، وغروبها هادئا، ويخوتًا تمتد على مد البصر، وكل ذلك محمي بحصن من القرن السابع عشر على تلة خلابة.

لهذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة تاريخ عريق، إلا أن تنوع العمارة في هذه الأرض البركانية دليل كاف على ذلك، هذا إن استطعت الابتعاد عن صخب المطاعم الفاخرة ومتاجر المصممين.

بورا بورا

بورا بورا مكان رائع أيضًا، ناهيك عن وفرة الثمار المتدلية، مع أن زوار هذه البقعة الساحرة شمال غرب تاهيتي سيكونون مشغولين للغاية، فهي وجهة شهيرة للغوص، شُيّدت حول بركان خامد هائل.

كيب بريتون

أقصى شرق كندا جنة للمغامرين، تشتهر جزيرة كيب بريتون بمسار كابوت الأسطوري، وهو طريق يمتد 298 كيلومترًا، يزخر بمناظر ساحلية وعرة، ستأسر قلوب حتى أكثر المسافرين خبرة، تتميز الجزيرة بجمالها الخلاب، وأي مكانٍ فيه تمثال كبير للكمان يستحق الاهتمام، هذا المكان جميل جدًا لدرجة أن حتى الحيتان تتوقف فيه كل عام لإلقاء نظرةٍ عليه.

هفار

كرواتيا غنية بالجزر، لكن هفار المهيبة لا تزال الأكثر شعبية، هفار لديها كل ما تتمناه أي جزيرة دالماتية، فهي زاخرة بالمعالم التاريخية ووسائل الراحة الحديثة، والرحلة القصيرة إليها من سبليت غاية في الجمال.

أروبا

على بُعد 29 كيلومترًا فقط شمال فنزويلا، تقع أروبا، يمكنك الاستمتاع برمالها البيضاء الخلابة ومناظرها الخلابة، ومهرجاناتها الفنية النابضة بالحياة وعمارتها الآسرة، بالإضافة إلى الحياة الليلية النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية الخلابة التي يزخر بها هذا المكان.

إسكيا

ينابيع إسكيا الحرارية نعمة من الله، هل تبحث عن استراحة حقيقية؟ ستجد وفرةً منها في هذه الجزيرة الصغيرة في خليج نابولي، التي لطالما جذبت الباحثين عن الانتعاش والحيوية منذ القدم.

تستحق ينابيع إسكيا الساخنة من شاطئ مارونتي في الجنوب الزيارة بحد ذاتها، إلا أن مزيج إسكيا من العمارة القديمة والجمال الطبيعي سيمنح الزوار تجربة لا تُنسى.

بالوان

تُعتبر بالاوان، التي تُوصف غالبًا بأنها أجمل جزيرة في العالم، بلا شك أكثر بقعة رومانسية في الفلبين، فالتنوع البيولوجي سمة مميزة لها، حيث تُشكل تنوعا مذهلا من الحيوانات الحية صورًا ملونة يصعب تصديقها.

جزر جالاباجوس

عندما يتعلق الأمر بالتنوع البيولوجي، لا توجد جزر أكثر إثارة من جزر جالاباجوس، تشتهر هذه الجزر البركانية الخلابة الممتدة على خط الاستواء بالحيوانات التي لا توجد إلا هنا.

زنجبار

جزيرة فريدي ميركوري، كنز دفين من مواقع الغوص الرائعة والشواطئ الخلابة، التي عادةً ما تكون قريبةً من بعضها البعض، تقع زنجبار قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، وتُعد وجهة مثالية للباحثين عن أفضل قيمةٍ مقابل المال، مع ثراء ثقافي أخّاذ، ومطاعمَ متنامية، ومغامراتٍ لا تُضاهى.

كاواي

هاواي هي الجنة الاستوائية النموذجية، وربما تكون أجملها، جزيرة جاردن آيل مليئة بالغابات المطيرة الاستوائية، والمنحدرات والشواطئ والجبال الخلابة؛ أجواء ساحرة تجمع بين الدراما والتاريخ.