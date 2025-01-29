زيادة 16% في حركة الضيوف دوليًا.. الخطوط السعودية تواصل إسهامات ربط العالم بالمملكة

إعلان تحريري:

اختتمت الخطوط السعودية عام 2024 بتسجيل معدلات تشغيلية متنامية في الحركة دولياً وذلك من واقع تقرير الأداء والذي أشار إلى وصول عدد الضيوف دولياً على متن رحلاتها المجدولة والإضافية 20 مليون ضيف بزيادة قدرها 16% عن عام 2023، كما بلغ عدد الضيوف العابرين أكثر من 9,3 مليون ضيف بزيادة نسبتها 18% حيث تشير هذه الأرقام إلى مواصلة إسهاماتها الرامية إلى جلب العالم للمملكة والمساهمة في تحقيق العديد من مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات السياحة والترفيه والرياضة والحج والعمرة.

وإجمالاً فقد نقلت السعودية 35 مليون ضيف خلال 2024 بزيادة 15% فيما بلغت عدد الرحلات المجدولة والإضافية 193 ألف رحلة مسجلة زيادة قدرها 10% وحلقت في أجواء العالم بأكثر من 581 ألف ساعة طيران بزيادة 8.5% وبمعدل عام لانضباط مواعيد رحلات المغادرة 89.1% بزيادة 2.7%، فيما أشار

تقرير صافي نقاط الترويج إلى وصوله مستوى 32.7 بزيادة قدرها 4.5% وهو يمثل زيادة في معدل رضا الضيوف عن الخدمات والتوصية بالسفر جواً عبر السعودية.

وأوضح معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر أن صناعة الطيران تتطلب منظومة تعمل وفق استراتيجية دائمة التطور والإنجاز، وهو ما تسعى السعودية لتوفيره بهدف استدامة التميّز في الأداء مع رفع كفاءته وجودته بما يتواكب مع أعلى المعايير العالمية، مضيفاً أن ما

تحقق من أرقام متنامية هو ثمرة لجهود منسوبي السعودية إلى جانب الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات وتوظيفه لخدمة المتطلبات، وواكب ذلك الارتقاء بالخدمات وإثراء وتعزيز تجربة الضيوف في كافة تفاصيل

رحلتهم الأمر الذي ساهم في رفع مستوى رضاهم.

وفي الوقت الذي تواصل فيه السعودية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، فقد أشار التقرير إلى تحقيق نمو كبير في معدلات استخدام الضيوف للتقنيات الحديثة وذلك بنسبة 40% لتطبيق الهواتف الذكية، أما المحفظة الرقمية الحكومية فقد تضاعفت نسبة الزيادة من خلالها لتصل إلى 324%.

وتتطلع السعودية إلى استمرار تطوير النمط التشغيلي على مدار العام وخلال مواسم الذروة لزيادة الرحلات والسعة المقعدية والوصول إلى وجهات جديدة من خلال أسطولها الحالي البالغ 147 طائرة من طرازي بوينج وإيرباص مع خطة طموحة خلال السنوات القادمة لتسلم 118 طائرة أخرى جديدة.