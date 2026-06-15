شهدت منطقة ليميرا في ولاية ساو باولو بالبرازيل حادثة مأساوية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة شابة تبلغ من العمر 21 عامًا أثناء ممارستها رياضة القفز بالحبال، وذلك عقب سقوطها من جسر يُستخدم لهذه الرياضة.

وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة، يظهر فيه طاقم العمل وهو يرافق الشابة، التي تُدعى ماريا إدواردو رودريغيز دي فريتاس، إلى حافة الجسر، وتُظهر اللقطات، المصورة من عدة زوايا والمنشورة على منصة "إكس"، لحظة اقتراب الطاقم منها قبل سقوطها.

وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، كان حبل الأمان موضوعًا على الأرض وغير موصول بجسدها، ما يشير إلى احتمال عدم تثبيته قبل القفز، وأفاد شهود عيان بأن الطاقم قد نسي ربط معدات الأمان قبل تنفيذ القفزة، وهو ما أدى إلى سقوطها من ارتفاع يقدر بحوالي 40 مترًا.

عقب الحادث، هرعت فرق الطوارئ إلى الموقع، إلا أن الشابة كانت قد فارقت الحياة في مكان الحادث، كما أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن الشرطة العسكرية، بأنه تم توقيف ستة أشخاص على ذمة التحقيق في ملابسات الواقعة، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن الأسباب الدقيقة للحادث وتحديد المسؤوليات ذات الصلة، نقلا عن صحيفة "thesun" البريطانية.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026 ">

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