كتبت- أسماء مرسي: يشهد يوم 15 يونيو حدثا فلكيا بارزا يتمثل في ولادة قمر جديد في برج الجوزاء، وهو من أبرز الأحداث الفلكية خلال العام، لما يحمله من طاقات إيجابية مرتبطة بالتواصل والتعلم والسفر والعلاقات الاجتماعية.

وقالت خبيرة الأبراج وفاء حامد، في تصريح لـ"مصراوي" إن هذه الولادة القمرية من أقوى الأحداث الفلكية خلال العام، نظرا لوقوعها في برج هوائي يرتبط بالتفكير والأخبار والحركة والتواصل، ما يجعل تأثيرها ملحوظا على عدد من الأبراج خلال الأسابيع المقبلة.