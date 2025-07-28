كتبت- شيماء مرسي

في أجواء مفعمة بالبهجة والفخامة، أقيم حفل زفاف إيف جوبز، ابنة الراحل ستيف جوبز مؤسس شركة "آبل"، في منطقة أوكسفوردشير الريفية بإنجلترا.

وبلغت تكلفة الحفل نحو 6.7 مليون دولار، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ونجوم الفن والسياسة، مما جعله واحدا من أبرز الأحداث الاجتماعية لهذا العام.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز معلومات عن إيف جوبز، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

-ولدت في 9 يوليو 1998.

-نشأت في مدينة بالو ألتو، كاليفورنيا.

-تبلغ من العمر 27 عاما.

-خطيبها الفارس الأولمبي هاري تشارلز.

-يبلغ خطيبها من العمر 26 عاما.

-تعتبر الابنة الصغرى لستيف جوبز وزوجته لورين باول جوبز.

-تخرجت من جامعة ستانفورد عام 2021.

-تعد من أنجح عارضات الأزياء.

- شاركت في حملات دعائية عالمية أبرزها "Louis Vuitton، Glossier، وVanity Fair".

-تعشق ركوب الخيل منذ طفولتها.

-حصلت على ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأمريكية عام 2019 في ليما.

-ارتبط إيف وهاري في عام 2022 وأعلنوا خطبتهما في سبتمبر الماضي.

- خطيبها هاري ابن الفارس الأولمبي بيتر تشارلز.

-حقق هاري أول ميدالية ذهبية لبريطانيا في منافسات الفرق منذ أكثر من 60 عاما.

-شاركت في أسبوع الموضة بباريس في عرض أزياء كوبرني.

-بملامحها المميزة وحضورها الهادئ، أضافت إيف لمسة مميزة إلى عالم الأزياء.

-تقدر ثروتها المستقلة ببضعة ملايين من الدولارات، وذلك نتيجة نجاحها في مجال عرض الأزياء، إلى جانب مسيرتها الاحترافية في رياضة الفروسية، حيث شاركت في عدد من المنافسات المحلية والدولية التي عززت من مكانتها ومصادر دخلها.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 412 ألف متابع.