عيد على حبايبك.. أجمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025

كتبت: نرمين ضيف الله

غدا الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تتعالى فيه مشاعر البهجة، ويحرص الكثيرون على تبادل التهاني والكلمات الطيبة التي تنشر الفرح وتعكس روح المحبة والتآخي.

وفي هذا الإطار، يقدم موقع مصراوي باقة من أجمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك، كما وردت في موقع "تايمز ناو نيوز"، لتكون وسيلتكم في التعبير عن المودة والامتنان لمن تحبون:

• كل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك… تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.

• أدام الله عليكم الصحة والعافية، وجعلكم من عتقاء هذا اليوم العظيم.

• كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى طاعته أحرص، عيدكم مبارك.

• أسعد الله قلوبكم، وتقبل طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على الخير والمحبة.

• عيد أضحى مبارك لكم ولأسرتكم الكريمة، مع خالص الأمنيات بالفرح والرضا.

• أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات، وجعل أيامكم عامرة بالسرور.

• عيدكم فرحة لا تنتهي، وسعادة لا تزول بإذن الله.

• أتمنى لكم عيدًا سعيدًا، تغمره الأماني المحققة والقلوب الراضية.

• رزقكم الله السعادة الدائمة، والمحبة الصادقة، والطمأنينة في كل حين.

كل عام وأنتم بخير… وجعل الله عيد الأضحى 2025 بداية لأيام ملؤها الخير والبركة.