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بعد تصدرها "التريند" بسبب شركة شهيرة.. من هي البلوجر مريم سيف؟

07:00 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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تصدرت البلوجر المصرية مريم سيف "التريند" مؤخرا بعد أزمتها مع إحدى شركات مستحضرات التجميل الشهيرة.

فبينما اتهمت مريم الشركة بأن منتجاتها تسببت في مشكلات صحية لمتابعيها، ردت الشركة باتهامها بتشويه السمعة بسبب مستحقات مالية متأخرة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما يلي أبرز 8 معلومات وحقائق عن البلوجر مريم سيف، وفقا لحسباتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

- مريم سيف، وهي بلوجر مصرية.

- تخرجت مريم من كلية الإعلام.

- تُعرف بمحتواها الذي يركز على الموضة والدعاية والإعلان.

- تنشر مريم بانتظام صورها وأحدث أخبارها على صفحاتها الشخصية وتتفاعل باستمرار مع جمهورها.

- تزوجت للمرة الأولى من البلوجر محمد شرف، وأنجبت منه ابنة تُدعى "مريم"، وانفصلا الثنائي في عام 2022 بعد خلافات زوجية.

- في سبتمبر 2024، تزوجت من البلوجر الشهير هاني شاكر.

- تمتلك مريم سيف قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- لديها 3.7 مليون متابع على صفحتها على "إنستجرام".

شركة شهيرة البلوجر مريم سيف مستحضرات التجميل مشكلات صحية مستحقات مالية
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