كان "بيلعب بولو".. نحلة تنهي حياة الملياردير صديق الأمير ويليام

كتب- أحمد الضبع:

في حادثة صدمت الأوساط الرياضية والمجتمعية الراقية في بريطانيا، لقي الملياردير الهندي سنجاي كابور، البالغ من العمر 53 عاما، مصرعه خلال مشاركته في مباراة بولو أقيمت داخل ناد مرموق بإنجلترا، بعد تعرضه لصدمة تحسسية حادة تسببت بها نحلة.

كابور وهو رئيس مجلس إدارة شركة Sona Comstar المتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات، انهار فجأة على أرض الملعب عقب ابتلاعه نحلة عن طريق الخطأ أثناء اللعب.

وتشير التقارير الطبية إلى أن الحشرة قد لسعته داخل الفم، ما أدى إلى انتفاخ شديد في مجرى التنفس، أعقبه اختناق حاد وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، قبل أن يتوقف قلبه بالكامل.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كابور تعرض لما يعرف طبيا بـ"الصدمة التحسسية المفرطة" أو "Anaphylaxis"، وهي حالة طبية خطيرة تستدعي تدخلا فوريا، لأنها قد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق في حال عدم إسعافها.

الملياردير الهندي كان من أبرز وجوه البزنس في الهند، ويعرف عنه شغفه الكبير برياضة البولو، التي كان يشارك في بطولاتها الصيفية المخصصة للنخبة ببريطانيا بانتظام، كما ارتبط بعلاقات وثيقة مع عدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية، وعلى رأسهم الأمير ويليام، الذي شوهد معه في مناسبات عديدة.

ولم يكد يمر سوى ساعات قليلة على آخر ظهور رقمي لكابور، حين نشر عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقا) تغريدة عبر فيها عن تعاطفه مع ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لـ"Air India" في مدينة أحمد آباد، قائلاً: "أنباء مؤلمة عن تحطم طائرة Air India في أحمد آباد، أفكاري وصلواتي مع العائلات المتضررة، عسى أن يجدوا القوة في هذه الساعة العصيبة".

وتخضع الحادثة حاليا للتحقيق من قبل الجهات المعنية لتحديد الملابسات الدقيقة للوفاة، وسط حالة حزن واسعة في الأوساط التي عرفته، خاصة أنه سبق واحتل عناوين الصحف العالمية في فترة زواجه من نجمة بوليوود كارشما كابور، وهي العلاقة التي انتهت بطلاق صاخب بعد اتهامات بالعنف الأسري.