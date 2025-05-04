"فلوس زي الرز".. 5 أبراج تعيش أفضل أيامها في مايو

في شهر مايو، تتغير حركة الكواكب بشكل يمنح بعض الأبراج دفعة قوية على الصعيد المالي والمهني، ويجعلها تعيش واحدة من أكثر فتراتها ازدهارًا خلال العام.

وقال خبير الأبراج محمد صبحي، إن شهر مايو 2025 يحمل طاقة فلكية إيجابية تؤثر بقوة على الوضع المالي لعدد من الأبراج، إذ يمنحهم دفعة قوية لتحقيق المكاسب وتوسيع مصادر الدخل، بفضل حركات كوكبي الزهرة والمشتري الداعمة هذا الشهر.

وكشف "صبحي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ هناك 5 أبراج تحديدًا ستعيش ازدهارًا ماليًا غير مسبوق خلال مايو، مشيرًا إلى أن "الحظ يفتح أبوابه على مصراعيه لهؤلاء، سواء من خلال أرباح مفاجئة أو ترقيات مهنية أو فرص استثمار واعدة".