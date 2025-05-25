إعلان

5 أبراج الأكثر تعاسة وحزنا في بداية يونيو.. مصائب مفاجئة

09:30 م الأحد 25 مايو 2025
5 أبراج الأكثر تعاسة وحزنا في بداية يونيو.. مصائب مفاجئة

5 أبراج الأكثر تعاسة وحزنا في بداية يونيو.. مصائب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

مع اقتراب بداية شهر يونيو، تتجه أنظار عشاق الفلك نحو توقعات قد تحمل بعض التحديات العاطفية لمجموعة من الأبراج، إذ يُتوقع أن تشهد فترة بداية الشهر مشاعر الحزن والتعاسة لبعض مواليد هذه الأبراج الذين يعانون من مصائب مفاجئة.

وتوقع خبير الفلك محمد صبحي في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك خمسة أبراج ستكون أكثر عرضة للشعور بالحزن والاضطراب النفسي في المرحلة المقبلة وهم:

ابراج الابراج ابراج فلكية ابراج حزينة ابراج تعيسة برج السرطان برج العذراء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تصدرها التريند.. 25 صورة ومعلومات عن لي لي أحمد حلمي

إعلان

إعلان

إعلان

عاجل.. الداخلية: حفيد نوال الدجوي انتحر بالرصاص لهذا السبب
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر