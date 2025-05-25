5 أبراج الأكثر تعاسة وحزنا في بداية يونيو.. مصائب مفاجئة

كتبت- أسماء العمدة:

مع اقتراب بداية شهر يونيو، تتجه أنظار عشاق الفلك نحو توقعات قد تحمل بعض التحديات العاطفية لمجموعة من الأبراج، إذ يُتوقع أن تشهد فترة بداية الشهر مشاعر الحزن والتعاسة لبعض مواليد هذه الأبراج الذين يعانون من مصائب مفاجئة.

وتوقع خبير الفلك محمد صبحي في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك خمسة أبراج ستكون أكثر عرضة للشعور بالحزن والاضطراب النفسي في المرحلة المقبلة وهم: