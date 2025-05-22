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ماغي فرح تفاجئ متابعيها.. قفزة مالية لـ 5 أبراج في نهاية مايو

06:58 م الخميس 22 مايو 2025
ماغي فرح تفاجئ متابعيها.. قفزة مالية لـ 5 أبراج في نهاية مايو

توقعات الأبراج

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كتبت – نرمين ضيف الله:

في أحدث ظهور لها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، فاجأت عالمة الفلك اللبنانية ماغي فرح جمهورها بتوقعات وُصفت بـ”المصيرية”، تتعلق بالأوضاع المالية والمهنية لعدد من الأبراج خلال الأسبوع الأخير من مايو 2025، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة.

فرح أكدت أن مواقع الكواكب خلال هذه الفترة تدعم حدوث تحولات مالية كبرى، خاصة لـخمسة أبراج رئيسية، مشيرة إلى أن “أبواب الثراء والفرص الذهبية ستُفتح على مصراعيها لمن يعرف كيف يتحرك بذكاء وسرعة”.

وأشارت إلى أن هذه الفترة ستشهد انفراجات غير متوقعة ومكاسب مفاجئة للبعض، بينما قد تحمل تحذيرات وتنبيهات لآخرين، في ظل تغييرات فلكية قوية.

الأبراج الأكثر حظًا وثراءً في نهاية مايو 2025:

برج القوس برج العقرب برج السرطان برج الميزان برج الثور قفزة مالية لـ 5 أبراج ماغي فرح

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