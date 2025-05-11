انتكاسة مالية لـ4 أبراج في نهاية مايو.. نصائح لتفادي الخسائر

تشير التوقعات الفلكية إلى فترة غير مستقرة ماليا لبعض مواليد الأبراج في نهاية مايو، إذ تظهر تحركات الكواكب والطاقات الكونية مؤشرات واضحة على احتمال تعرض 4 أبراج لانتكاسات مالية أو قرارات غير موفقة تتعلق بالإنفاق أو الاستثمارات.

وحذر محمد صبحي، خبير الأبراج والفلك، في تصريحات لـ"مصراوي"، من أن هذه المرحلة قد تكون حساسة ماليا بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة مع تراجع تأثير كوكب عطارد وانتقال المريخ إلى موقع فلكي قد يسبب التسرّع وسوء التقدير في الأمور المادية.