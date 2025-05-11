إعلان

انتكاسة مالية لـ4 أبراج في نهاية مايو.. نصائح لتفادي الخسائر

08:30 م الأحد 11 مايو 2025
انتكاسة مالية لـ4 أبراج في نهاية مايو.. نصائح لتفادي الخسائر

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تشير التوقعات الفلكية إلى فترة غير مستقرة ماليا لبعض مواليد الأبراج في نهاية مايو، إذ تظهر تحركات الكواكب والطاقات الكونية مؤشرات واضحة على احتمال تعرض 4 أبراج لانتكاسات مالية أو قرارات غير موفقة تتعلق بالإنفاق أو الاستثمارات.

وحذر محمد صبحي، خبير الأبراج والفلك، في تصريحات لـ"مصراوي"، من أن هذه المرحلة قد تكون حساسة ماليا بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة مع تراجع تأثير كوكب عطارد وانتقال المريخ إلى موقع فلكي قد يسبب التسرّع وسوء التقدير في الأمور المادية.

الأبراج توقعات الأبراج انتكاسة مالية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تحديات مصيرية وتغيرات غير متوقعة لـ 3 أبراج- هل أنت منهم؟

إعلان

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط