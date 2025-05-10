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حظها في الحب مولع.. 4 أبراج يدق الغرام قلبها فجأة خلال أيام

07:30 م السبت 10 مايو 2025
حظها في الحب مولع.. 4 أبراج يدق الغرام قلبها فجأة خلال أيام

صورة تعبيرية

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في توقعات فلكية جديدة، كشف خبير الأبراج الفلكية محمد صبحي عن أبراج ستشهد تطورا مفاجئا في حياتها العاطفية خلال الأيام المقبلة.

وقال "صبحي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن هذه الأبراج ستجد نفسها فجأة في قلب قصة حب غير متوقعة، قد تغير مجرى حياتهم العاطفية بشكل جذري، مردفا: "حظها في الحب مولع".

وأشار "صبحي" إلى أن الحب سيطرق أبواب هؤلاء الأبراج في وقت غير متوقع، ليضيف لمسة من السحر والرومانسية على حياتهم، موضحا أن التغييرات الفلكية القادمة ستسهم في جذب الأشخاص المناسبين، ما يعزز من فرص تكوين علاقات عاطفية جديدة أو تجديد الروابط القديمة.

وأكد "صبحي" أن الأبراج التي ستتأثر بشكل إيجابي في مجال الحب هي:

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