10 صور مذهلة لـ 5 حيوانات ليس لها عيون.. كيف ترى العالم؟

كتب – سيد متولي

في معظم أنحاء العالم، يُعد البصر أمرًا أساسيًا، تستخدمه الحيوانات للعثور على الطعام والهروب من الخطر والتنقل، ولكن في بعض أحلك الأماكن على وجه الأرض - مثل الكهوف العميقة والأنفاق تحت الأرض وبعض البقع تحت الماء - اتخذ التطور مسارًا مختلفًا.

فقدت بعض الحيوانات عيونها بمرور الوقت، ولم يكن لدى البعض الآخر عيون على الإطلاق، بالنسبة لهذه المخلوقات، فإن عدم القدرة على الرؤية ليس ضعفًا - بل هو مجرد طريقة تكيفها، في الظلام الدامس، لا تساعد الرؤية كثيرًا، لذلك، بدلاً من ذلك، تعتمد على حواس أخرى، مثل اللمس والشم والاهتزازات أو الإشارات الكيميائية، للبقاء على قيد الحياة وإيجاد طريقها.

إليك خمسة حيوانات مذهلة تعيش دون عيون، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

سمندر تكساس الأعمى

سُمندر تكساس الأعمى، الموجود فقط في المياه الجوفية بوسط تكساس، مُهيأ تمامًا للحياة في الظلام، ليس لديه عيون عاملة، بل مجرد بقع سوداء صغيرة مكانها.

وبدلًا من الرؤية، يستخدم جلده الحساس لاكتشاف الاهتزازات والتغيرات الطفيفة في الماء، ما يُساعده على اصطياد الفرائس الصغيرة، بجسمه الشاحب وخياشيمه الحمراء الزاهية، فهو مُصممٌّ لبيئات الكهوف منخفضة الأكسجين، قد يبدو هذا السمندر هشًا، لكنه مُفترس هادئ في عالمٍ بلا ضوء.

الخلد ذو الأنف النجمي

يشتهر الخلد ذو الأنف النجمي، الموجود في الأراضي الرطبة بأمريكا الشمالية، بمجموعة المجسات الصغيرة الـ 22 على أنفه، والتي تتخذ شكل نجمة، وتزخر هذه المجسات الحساسة بآلاف مستقبلات اللمس، ما يساعد الخلد على استشعار محيطه بسرعة مذهلة.

ورغم صغر عينيه، إلا أنه لا يعتمد على الرؤية، بل يستخدم أنفه للعثور على الطعام وتحديده في أجزاء من الثانية فقط، وهي إحدى أسرع الاستجابات في عالم الحيوان، بل إنه يستطيع "الشم" تحت الماء عن طريق نفخ الفقاعات ثم استنشاقها، ما يجعله من أغرب الثدييات في الطبيعة.

هيدرا

الهيدرا كائنات مائية عذبة صغيرة، بلا عيون ولا دماغ ولا عضلات حقيقية، ومع ذلك فهي ليست بسيطة، تستخدم شبكة عصبية وخلايا حساسة للضوء لاستشعار محيطها، تساعدها مجساتها، المزودة بخلايا لاذعة، في اصطياد الفرائس العابرة.

وما يثير دهشة العلماء هو قدرتها على التجدد، تستطيع الهيدرا تجديد أجسامها باستمرار، وتشير بعض الأبحاث إلى أنها لا تشيخ كغيرها من الحيوانات.

القط الأعمى واسع الفم

يعيش القط الأعمى واسع الفم في أعماق الأرض تحت مياه تكساس وشمال المكسيك، وكما يوحي اسمه، فهو بلا عيون وجسمه شاحب يكاد يكون شفافًا.

وبرأسه العريض وشفتيه الكبيرتين، يستشعر الحركة من حوله ويشق طريقه عبر المياه الحالكة السواد، يبلغ طوله حوالي 13 سم فقط، ويتغذى على الكائنات المائية الصغيرة.

عنكبوت الذئب الكهفي في كاواي

عنكبوت ذئب كهف كاواي، الموجود فقط في أنابيب الحمم البركانية في كاواي، هاواي، هو أحد العناكب القليلة في العالم التي فقدت عينيها تمامًا، على عكس معظم العناكب، لا ينسج هذا العنكبوت شبكات، بل يصطاد بنشاط عن طريق استشعار اهتزازات الأرض والإشارات الكيميائية، وقد جعله نمط حياته النادر وموطنه المحدود موضوعًا شيقًا للعلماء الذين يدرسون التطور والحفاظ على البيئة.