الأهلي وصن داونز.. توقعات الأبراج وحظوظ اللاعبين في معركة نصف النهائي لدوري الأبطال

كتبت- نرمين ضيف الله

يخوض النادي الأهلي مواجهة حاسمة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7 مساءً، ويستقبل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدوري نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق الفوز بأي نتيجة ممكنة لحجز بطاقة العبور إلى النهائي، حيث سيواجه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" حظوظ اللاعبين اليوم، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن مباراة اليوم.

حظوظ اللاعبين في الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي 18 ديسمبر 1988 (برج القوس): رغم الضغوط ومواجهته لهجمات عنيفة بسبب معاكسة فينوس وزحل، لكن وجود القمر والمريخ وعطارد في وضع داعم يمنحه يقظة ذهنية ولياقة بدنية، ويساعده ذلك على التماسك أمام الضغوط.

خط الدفاع: محمد هاني 25 يناير 1996 (برج الدلو): القمر وعطارد يمنحانه يقظة وسرعة بديهة، يحسن التصرف في معظم المواقف ويتحرك بسرعة أمام أي هجمات، فقط يجب أن ينتبه لسلامته.

خط الدفاع: رامي ربيعة 20 مايو 1993 (برج الثور): قد يقل تركيزه ويبدو مشتتا، ومع ذلك الشمس في برجه تمنحه نشاطا بدنيا، ويتعاون جيدا مع زملائه على أرض الملعب.

خط الوسط: مروان عطية 12 أغسطس 1998 (برج الأسد) المريخ في برجه يمنحه إصرارا على الاجتهاد، والقمر وعطارد بمنزل الحظ يدعمانه.. سيكون لديه حماس وطاقة ولياقة بدنية وحضور وسرعة بديهة.

خط الوسط: إمام عاشور 20 فبراير 1999: (برج الحوت): القمر وعطارد في وضع فلكي يجعله مشوشا وتركيزه أقل، ويجب أن يحمي نفسه من الإصابة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر 7 مارس 1997 (برج الحوت) القمر وعطارد في وضع فلكي يجعله مشوشا وتركيزه أقل، ويجب أن يحمي نفسه من الإصابة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي 24 سبتمبر 1994 (برج الميزان) القمر وعطارد في مواجهة برجه قد يجعلانه مشوشا وتركيزه أقل، ويجب أن يحمي نفسه من الإصابة، ومع ذلك المريخ بمنزل الأصدقاء يمنحه إصرارا على الاجتهاد، واستعدادا للتعاون جيدا مع زملائه على أرض الملعب.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز 21 يناير 1992 (برج الدلو): القمر وعطارد يمنحانه يقظة وسرعة بديهة، يحسن التصرف في معظم المواقف ويتحرك بسرعة أمام أي هجمات، فقط قد يكون عرضة للإصابة.

خط الدفاع: كيكانا مواليد 23 مايو 1985 (برج الجوزاء): يحالفه الحظ، ويسيطر جيدا على أدواته وعلى أرض الملعب.

خط الوسط: آدامز مواليد 13 يوليو 1996 (برج السرطان): رغم التشوش والضغو فينوس وزحل يمنحانه بصيرة تساعده على التحرك في اتجاه صحيح.

خط الوسط: مارسيلو أليندي مواليد 7 أبريل 1999 (برج الحمل): القمر وعطارد في برجه يمنحانه قدرة على السيطرة والتصرف بسرعة، والمريخ يمنحه طاقة ولياقة بدنية هائلة.

خط الهجوم: ماثيوس من مواليد 30 ديسمبر 1996 (برج الجدي): القمر وعطارد في وضع معاكس بالنسبة له، مما يجعله مشوشا ولياقته البدنية أقل.

النتيجة المتوقعة، حارس المرمى محمد الشناوي، رغم الضغوط إلا أنه لديه يقظة وسريعة بديهه، وبعض اللاعبين مشوشين اليوم، لذا عليهم التركيز لأغتنام الفرص.

كما علق خبير الأبراج محمد صبحي على طاقة اللاعبين اليوم في تصريح خاص لـ"مصراوي".

طاقة لاعبي الاهلي

محمد الشناوي (برج القوس)

يقع تحت تأثير المشتري في الجوزاء، وهو موضع فلكي غير مريح لكوكبه الحاكم، مما يُسبب له تشتتًا ذهنيًا وضغوطًا داخلية.

رغم ذلك، فإن القمر في برج الحمل يمنحه ومضات من الحماسة والانتباه اللحظي، لكنه قد يواجه صعوبة في الحفاظ على ثباته الذهني طوال اللقاء. أداءه مرشح للتقلب، غير أنه يملك من الحضور والخبرة ما يسمح له بالتألق في لحظات الحسم.

مروان عطية (برج الأسد)

يُعد من أبرز المستفيدين فلكيًا، حيث يمنحه المريخ المتمركز في برج الأسد دفعة جسدية وذهنية كبيرة. يتكامل هذا الزخم مع القمر في الحمل، ما يعزز من سرعته الذهنية وردود فعله البدنية.

يُتوقع أن يكون لاعبًا محوريًا في ديناميكية وسط الملعب، وقادرًا على فرض إيقاع المباراة من خلال الضغط والمساندة الهجومية.

إمام عاشور (برج الحوت)

يقع تحت تأثير مزدوج من الزهرة وزحل في الحوت، وهو ما يضفي على أدائه مسحة من العمق التكتيكي والالتزام، يقابلها ميل لحالة داخلية من الانفصال أو الحذر الزائد. من المرجح أن تتباين إسهاماته بين لحظات إبداع ملفتة وأخرى يغلب عليها الانسحاب الذهني، لاسيما في مراحل المباراة الأولى. المفتاح سيكون في قدرته على التوازن بين الانضباط والابتكار.

نيتس جراديشار (برج الأسد)

يتلقى دفعة مباشرة من المريخ، مدعومًا من القمر في برج ناري متناغم. هذا الدعم يُترجم إلى طاقة هجومية عالية، واندفاع ملموس نحو التهديد المباشر للمرمى.

رغم أن تأثيره قد يكون بارزًا في الشوط الأول، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في الحفاظ على هذا الزخم دون الوقوع في فخ التسرع أو استنزاف الطاقة مبكرًا.

أشرف بن شرقي (برج الميزان)

لا يتلقى دعما فلكيًا مباشرا، بل يواجه تربيعًا من أورانوس في الثور، ما قد يدفعه إلى اتخاذ قرارات مفاجئة أو مغامرات غير محسوبة.

عدم تناغم القمر مع طاقته الهوائية قد يُحد من تأثيره في البدايات، إلا أن قدرته على استغلال لحظات الفوضى في صفوف الخصم تجعله لاعبًا خطيرًا في اللحظات غير المتوقعة.

مارسيل كولر (برج العقرب – المدير الفني)

يحظى بتعزيز كبير من طالع المباراة الواقع في برج العقرب، ما يعزز من حدته الذهنية وقدرته على التحليل العميق وقراءة مجريات اللقاء بوضوح.

تمركز المريخ في الأسد، وهو بيته العاشر من الطالع، يعكس جرأة تكتيكية وثقة في اتخاذ القرارات الحاسمة.

من المتوقع أن يُحدث تغييرًا استراتيجيًا في الشوط الثاني يكون له دور مباشر في حسم نتيجة اللقاء.

فريق صنداونز

طاقة متأرجحة ومقيدة

تأثير الزهرة وزحل في الحوت داخل البيت الخامس لطالعهم الفلكي، يحدّ من انسيابية اللعب والإبداع الفردي.

مع وجود نبتون في الحمل، تتولد طاقة اندفاعية غير منضبطة، يقابلها أورانوس في الثور، الذي يدفع نحو تغييرات مفاجئة، دون قدرة حقيقية على تفعيل هذه التغييرات بفعالية داخل الملعب. يبدو الفريق متذبذبًا في أدائه، مع خلل محتمل في التمركز الدفاعي والتركيز الذهني.

توقعات الفوز:

الطاقة العامة للمباراة: طالع المباراة العقرب يعكس أجواء تكتيكية عميقة، تتصاعد فيها سيطرة الأهلي مع مرور الوقت، والقمر في الحمل يرفع نسق المباراة منذ اللحظات الأولى، ويمنح لاعبي الأهلي جرعة من الحماسة والإصرار، والمريخ في الأسد يعزز من الشجاعة الهجومية، خاصة في النصف الثاني من اللقاء، حيث يُتوقع ارتفاع وتيرة الضغط على الخصم.

النتيجة الفلكية المتوقعة

تشير المؤشرات إلى تفوق طاقي واضح لصالح النادي الأهلي، بما يدعم ترشيحه للتأهل إلى نهائي البطولة، خصوصًا مع التوزيع المتوازن للطاقة بين عناصره الأساسية وحضور قوي من الجهاز الفني في اللحظات الحاسمة.