إليك ما تفعله الكزبرة في صحتك.. 3 فوائد مذهلة

كتبت- آلاء نبيل:

الكزبرة من الأعشاب العطرية التي يحرص على استخدمها منذ القدم في الطهي والطب التقليدي، وتتميز بأوراقها الخضراء الزاهية وبذورها ذات الرائحة المميزة، وتحتوي على مجموعة واسعة من المركبات النشطة التي تمنحها فوائد صحية متعددة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكزبرة غنيه بالألياف والمركبات الفينولية ومضادات الأكسدة، التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، بالإضافة إلى بعض المركبات النشطة التي قد تعمل كموسعات للأوعية الدموية، وبالتالي تمنع ارتفاع ضغط الدم وتحافظ عليه تحت السيطرة، ما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك تأثيرات مذهلة على الجسم عند الحرص على إضافة الكزبرة إلى الطعام وتشمل ما يلي:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

تحتوي الكزبرة على مركبات تساعد في تحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة وتخفيف تقلصات الأمعاء، وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

2- تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات:

تحتوي الكزبرة على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، والتي تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بالعديد من الأمراض.

3- مصدر جيد للفيتامينات والمعادن:

توفر الكزبرة العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين ك، وفيتامين سي، والبوتاسيوم، التي لها تأثير حيوي في وظائف الجسم المختلفة.

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