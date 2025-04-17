من 5 لـ16 ساعة يوميا.. طبيب يحدد عدد ساعات النوم المثالية

كتبت- أسماء مرسي:

النوم من الأمور الأساسية للإنسان، حيث يساعد على تجديد نشاطه واستعادة حيويته، فضلا عن، إصلاح الأنسجة التالفة وبناء أخرى جديدة.

احتياجات النوم العمرية المختلفة

في هذا السياق، أوضح الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الأطفال الرضع يحتاجون إلى حوالي 16 ساعة من النوم يوميا لدعم نموهم وتطورهم.

أما المراهقون، فيحتاجون إلى نحو 9 ساعات من النوم لتعزيز تركيزهم وأدائهم البدني والعقلي.

ساعات نوم البالغين وكبار السن

تابع "أستاذ الطب النفسي" خلال تقديمه برنامج "راحة نفسية" المُذاع على قناة "الناس"، أن البالغين يحتاجون في المتوسط من 8 إلى 9 ساعات من النوم يوميا للحفاظ على صحتهم العامة ومستويات طاقتهم.

ومع التقدم في العمر، يطرأ تغيير طبيعي على أنماط النوم واحتياجاته، كبار السن يكتفون بـ 5 أو 6 ساعات من النوم ويبقون يقظين خلال النهار.

وفي مراحل متقدمة من العمر، يلاحظ زيادة في فترات اليقظة الليلية وتقليل في إجمالي ساعات النوم، حيث يقل احتياج الجسم للراحة العميقة مع التقدم في السن.