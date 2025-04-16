قيمته 300 مليون دولار.. 10 صور لـ مخبأ الأثرياء في أمريكا

كتب – سيد متولي



بات من المقرر افتتاح مخبأ فاخرا في أمريكا، مخصص للأعضاء فقط، يتميز بحمامات سباحة ورعاية صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجنحة فاخرة في عام 2026، إذ كشفت شركة SAFE الأمريكية عن خططها لبناء قلعة فاخرة في ولاية فرجينيا ، على بعد 14313809 كيلومترًا من واشنطن في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تضم مخبأ بقيمة 300 مليون دولار، ويسع لـ625 من أغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية. وبحسب ديلي ميل، سيوفر المخبأ تحت الأرض، الذي أطلق عليه اسم "إيري Aerie"، للعملاء فرصة البقاء على قيد الحياة في حالة وقوع كارثة فوق الأرض - على الرغم من أنهم سيحتاجون إلى دفع 20 مليون دولار لكل منهم لتأمينه، وعلى الرغم من أن المبنى يقع على مقربة من البيت الأبيض في واشنطن، إلا أن مديري المخبأ الجديد أصروا على أن موقعه مجرد "صدفة" وليس له علاقة بالتوترات العالمية - والمخاوف من حرب عالمية ثالثة محتملة. مخابئ مماثلة وتعد هذه القلعة واحدة من سلسلة من المخابئ المماثلة التي تم بناؤها للأثرياء على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث اعترف أمثال كيم كارداشيان ومارك زوكربيرج وتوم كروز ببناء مخابئهم الخاصة، ولن يتمكن العملاء المستعدون لدفع هذا السعر الباهظ من الوصول إلى القلعة فقط في حالة وقوع كارثة، بل سيتمكنون أيضًا من دخول الكبسولات عندما يشعرون بأن سلامتهم مهددة. ماذا توفر قلعة إيري؟ إلى جانب المراتب الإسفنجية المتماسكة والأرضيات الرخامية، ستوفر قلعة إيري للضيوف مجموعة لا مثيل لها من المرافق، بما في ذلك الرعاية الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرامج العافية التي لا تعد ولا تحصى، ومزيج مثالي من الحماية والفخامة، ومن المقرر أيضًا أن يضم المخبأ مرافق طعام فاخرة، ومسبحًا داخليًا، ومراكز غطس باردة، وغرف علاج وريدية، وصالة بولينج، وجدار تسلق. والشركة التي تقف وراء البناء الجديد هي SAFE (البيئات المدرعة والمحصنة استراتيجيًا)، وهي شركة مقرها في فرجينيا متخصصة في تصميم الممتلكات الآمنة، وستبلغ تكلفة بناء القلعة الضخمة تحت الأرض حوالي 300 مليون دولار وبحسب مديرة الاستعداد الطبي في SAFE، نعومي كوربي، فإن "القلعة" ستعمل على الخصوصية والأمان، كما ستوفر لأعضائها المليونيرات الخصوصية اللازمة لإجراء الأعمال بينما هم مختبئون خلف جدران لا يمكن اختراقها، كما ستوفر مراكز MediShield للأمراض حيث يمكن علاج العملاء من الأمراض والحصول على علاجات منقذة للحياة باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، إذ توفر الخدمات الروبوتية المتطورة رعاية طبية من الدرجة الأولى واستجابة للطوارئ، بغض النظر عن الموقع. وقالت كوربي، إن المخبأ صُمم مع وضع "الصحة" في الاعتبار للتعويض عن الاهتمام المتزايد بالشباب و"طول العمر"، وفي الوقت نفسه، ستوفر الأجنحة الطبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للعملاء إمكانية الوصول الدائم إلى المتخصصين في الرعاية الصحية. وسيتم بناء كل مخبأ تحت الأرض باستثناء شقة السطح ونادي الأعضاء، ولكن المشاهير وأباطرة المال لن يفتقدوا إلى المشاهد الرائعة، وذلك بفضل "الجدران والأسقف التفاعلية"، حيث سيتمكنون من تخيل أنفسهم في أي مكان. عضوية ذات أربع مستويات وأضافت كوربي، أنه سيكون هناك عضوية ذات أربع مستويات متاحة عند افتتاح البناء، فالمستوى الأدنى سيكون في متناول "الرئيس التنفيذي الناجح إلى حد ما" في حين أن "عضوية اللجوء" لن تكون متاحة إلا عن طريق الدعوة لأولئك الذين يستحقون مخبأ من الدرجة الذهبية، ولا يزال المديرون في الشركة في محادثات حول من سيتم تقديم هذه العضوية إليه، وإلى جانب المخبأ الموجود في فرجينيا، تخطط الشركة لتوسيع إمبراطوريتها من المخابئ الآمنة الفخمة إلى أجزاء أخرى من الولايات المتحدة. المخبأ متاح في 2026 ورغم أن استكمال عملية البناء قد يستغرق عدة سنوات، فإن تجربة العيش في المخبأ ستكون متاحة في عام 2026، عندما يمكن للعملاء المحتملين زيارته لتحديد ما إذا كانوا يريدون دفع ثمن غرفة أم لا، وتشير التقارير إلى أن الشركة تلقت آلاف الطلبات من شخصيات ثرية حول العالم.