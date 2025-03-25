لماذا سميت "ميت بدر حلاوة" بهذا الاسم.. اعرف السر

كتبت- أسماء العمدة:

ميت بدر حلاوة، قرية مصرية تقع في قلب محافظة الغربية، تحمل بين الحين والآخر تاريخًا عريقًا وقصصًا متوارثة عبر الأجيال، وتمثل هذه المجموعة بأجوائها الفريدة وطابعتها المميزة، التي تجمع بين الأصالة المصرية ولمسة من الحداثة الأوروبية، وذلك بفضل بفضل هجرة عدد كبير من شبابها إلى فرنسا.

وتعليقا على ذلك، قال مصطفى شريف، الباحث في التراث المصري، إن اسم قرية ميت بدر حلاوة ورد ذكره في العديد من الكتب التاريخية القديمة.

وأضاف "شريف" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه ورد ذكر القرية في الكتب التاريخية التاريخية باسم "منية بدر الجمدارية"، وجرى تغيير الاسم لاحقًا إلى "منية بدر حلاوة" في العصر العثماني، وفي تاريخ 1228هـ/1813م، بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا، استقر الاسم على "ميت بدر حلاوة".

وتابع أن كلمة ميت تشير إلى ميت سكني أو قرية، وبدر الاسم الأصلي يرجع إلى "منية بدر الجمدارية" ثم لا يزال معروفا بـ"ميت بدر".

وأردف: كلمة حلاوة أضيفت لاحقًا في العصر العثماني، بالإضافة إلى الأصول التاريخية، وهي "ميتة القطة" أو بدر حلوة حاليًا.

اقرا أيضا:

مفعولها زي السم.. نوع مشروبات قد يسبب الإصابة بسرطان الفم

ده سعر شبكة.. علبه كعك بـ 16 ألف جنيه تثير الجدل - 20 صورة

يدمر الكلى والقولون.. احذر الإكثار من تناول هذا الطعام على السحور

يحارب الكوليسترول.. طعام شهير يقلل خطر الإصابة بالسكر

احترس.. غسل الدجاج يصيبك بـ 4 أمراض خطيرة- وإليك الحل