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لماذا سميت "ميت بدر حلاوة" بهذا الاسم.. اعرف السر

05:00 م الثلاثاء 25 مارس 2025

ميت بدر حلاوة

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كتبت- أسماء العمدة:

ميت بدر حلاوة، قرية مصرية تقع في قلب محافظة الغربية، تحمل بين الحين والآخر تاريخًا عريقًا وقصصًا متوارثة عبر الأجيال، وتمثل هذه المجموعة بأجوائها الفريدة وطابعتها المميزة، التي تجمع بين الأصالة المصرية ولمسة من الحداثة الأوروبية، وذلك بفضل بفضل هجرة عدد كبير من شبابها إلى فرنسا.

وتعليقا على ذلك، قال مصطفى شريف، الباحث في التراث المصري، إن اسم قرية ميت بدر حلاوة ورد ذكره في العديد من الكتب التاريخية القديمة.

وأضاف "شريف" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه ورد ذكر القرية في الكتب التاريخية التاريخية باسم "منية بدر الجمدارية"، وجرى تغيير الاسم لاحقًا إلى "منية بدر حلاوة" في العصر العثماني، وفي تاريخ 1228هـ/1813م، بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا، استقر الاسم على "ميت بدر حلاوة".

وتابع أن كلمة ميت تشير إلى ميت سكني أو قرية، وبدر الاسم الأصلي يرجع إلى "منية بدر الجمدارية" ثم لا يزال معروفا بـ"ميت بدر".

وأردف: كلمة حلاوة أضيفت لاحقًا في العصر العثماني، بالإضافة إلى الأصول التاريخية، وهي "ميتة القطة" أو بدر حلوة حاليًا.

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ميت بدر حلاوة محافظة الغربية التراث المصري رمضان
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