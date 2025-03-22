"صاحب صاحبه" بنكهة جديدة.. نعامة تثير الضحك والتعاطف في المعادي

كتب- صابر المحلاوي:

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نعامة شاردة تتجول على كورنيش المعادي في القاهرة، مما أثار دهشة المارة ورواد الإنترنت.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، وحقق مشاهدات عالية خلال وقت قصير، حيث تفاعل معه الآلاف بتعليقات طريفة وساخرة، بينما أبدى البعض تعاطفهم مع النعامة، مشيرين إلى أنها بدت مذعورة وسط الزحام والسيارات.

وتنوعت التعليقات على الفيديو بين السخرية والتعاطف، حيث قال أحد المعلقين: "بيصوروا فيلم (صاحب صاحبه) الجزء التاني"، بينما أضاف آخر: "كانوا ٣، وفي واحدة للأسف خبطتها عربية وماتت"، في حين شارك أحد المستخدمين تجربته قائلاً: "يومها كان فيه اتنين بعربية جايين من حلوان، بيقولولي: مشوفتش نعامه معدية من هنا؟"، أما تعليق آخر فانتقد الضحك على الموقف قائلاً: "أنا مش شايفة الموضوع مضحك خالص، بجد صعبانة عليا، وحاسة إنها خايفة، والناس عمالة تهزر"، بينما علق آخر بسخرية: "دي قديمة، بقالها ٣ أيام تايهة".

ولا تزال التساؤلات مستمرة حول مصدر النعامة وكيف وصلت إلى هذا المكان، بينما يحاول البعض البحث عن صاحبها أو التأكد من مصيرها.

وفي نفس السياق، قال صبري زينهم، مدير إدارة الطب البيطري بالقاهرة، إنه شاهد فيديو النعامة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كورنيش المعادي مثل أي شخص.

وأشار مدير إدارة الطب البيطري بالقاهرة، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن فيديو النعامة عادي وطبيعي، موضحًا أن النعامة حيوان بري، وتباع في الأسواق ولها مزارع، وليس شرطًا أن تكون داخل حدائق الحيوان.