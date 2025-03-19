المدينة العائمة.. كيف يعيش الناس في منازل تطفو على الماء؟

كتب- أحمد الضبع:

تعرف مدينة البندقية، أو فينيسيا، بأنها واحدة من أكثر المدن استثنائية في العالم، حيث تبدو وكأنها تطفو على سطح الماء، ما يجعلها لغزًا جميلاً للسياح الذين يزورونها ولأولئك الذين يحلمون باكتشافها.

لكن كيف نشأت هذه المدينة الفريدة؟ وكيف استطاع سكانها بناء منازلهم فوق المياه دون أن تغرق؟

مدينة ولدت من الخوف

بحسب موقع "Livitaly" الإيطالي، تعود جذور البندقية إلى القرن الخامس الميلادي، عندما اضطر السكان إلى الفرار من البر الرئيسي لإيطاليا، هربًا من الغزاة البرابرة، ولجأوا إلى البحيرة المستنقعية، حيث وجدوا ملاذًا آمنًا بين الصيادين الفقراء الذين سبقوهم للاستيطان هناك، ومع استمرار الغزوات، تزايد عدد اللاجئين، ما أدى إلى الحاجة لبناء مدينة جديدة وسط الماء.

وفي يوم الجمعة 25 مارس عام 421 ميلادية، جرى إعلان تأسيس مدينة البندقية، ليبدأ تاريخها الطويل والغني بالأحداث.

كيف بُنيت مدينة فوق الماء؟

تُعد البندقية مثالًا رائعًا للهندسة العبقرية، فقد كان على المستوطنين إيجاد طريقة لتقوية الجزر المستنقعية وتحويلها إلى أرض صالحة للبناء، وكانت التربة ضعيفة ومشبعة بالماء، لذا لجأوا إلى حفر مئات القنوات، واستخدموا الخوازيق الخشبية لتدعيم الأرض وبناء أساسات قوية للمباني.

جرى غرس آلاف الخوازيق الخشبية في الطين بجانب بعضها البعض حتى أصبحت متلاصقة، ثم قاموا بقطع قممها وإنشاء منصات صلبة لوضع أساسات المنازل فوقها.

والمثير للدهشة أن هذه الأعمدة لم تتعفن أو تتآكل رغم مرور مئات السنين، إذ إن الخشب المغمور بالماء لا يتعرض للأكسجين، ما يحميه من التحلل ويزيد من صلابته.

مدينة عائمة أم مدينة غارقة؟

على الرغم من هندستها الفريدة، فإن البندقية بدأت تغرق منذ لحظة بنائها، بسبب وزن المباني الذي يضغط على التربة الطينية، ما يؤدي إلى تسوية الأرض وغمرها بالماء ببطء.

إضافة إلى ذلك، فإن حركة المد والجزر تؤدي إلى فيضانات متكررة، إذ تشير الدراسات إلى أن مستوى سطح الماء ارتفع بمقدار 23 سم خلال القرن الماضي.

البندقية في مواجهة الاحتباس الحراري

ويحذر العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى زيادة مستوى مياه البحر، ما قد يؤدي إلى غرق البندقية تمامًا بحلول عام 2100.

ويسعى سكان المدينة إلى إيجاد حلول هندسية مبتكرة لمواجهة هذه الأزمة، ومن بينها بناء حواجز مائية متحركة لحمايتها من الفيضانات.



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