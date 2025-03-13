أغرب المسابقات حول العالم.. لن تخطر على بالك (صور)

كتبت- أسماء مرسي:

العالم مليء بالغرائب والعجائب، ومن بينها المسابقات التي تقام في مختلف أنحاء العالم، والتي تعتمد على أغرب المواهب والقدرات.

فيما يلي تفاصيل أغرب المسابقات حول العالم، وفقا لموقعي "escapeartist" و"travelchannel".

السباحة في المستنقعات

في بلدة لانويرتيد ويلز الويلزية، تقام بطولة العالم للسباحة في المستنقعات سنويًا، وتتطلب المسابقة الغطس في مياه عكرة.

حمل الزوجة

في فنلندا، هناك مسابقة أخرى غريبة، إذ يحمل المتسابقون زوجاتهم عبر مسار مليء بالعقبات، وتتطلب هذه المسابقة قوة بدنية وتوازنا، بالإضافة إلى حس فكاهة عالٍ.

سباق النعام

يتسابق المتسابقون على متن نعام شرس في جنوب أفريقيا وأجزاء من الولايات المتحدة، في محاولة للسيطرة على هذا الطائر العنيد، يمكن للنعام الركض بسرعات عالية، ما يجعل السباق مليئا بالمفاجآت.

القتال الجماعي

تقام مسابقات القتال الجماعي في روسيا وبولندا وصربيا ودول البلطيق، حيث يتنافس فريقان من خمسة رجال في قفص، مستخدمين مختلف أساليب فنون القتال. ا

الهدف هو البقاء واقفا على القدمين حتى النهاية، في مواجهات فوضوية ومليئة بالإثارة.

الكي الشديد

مهمة منزلية في أماكن خطرة، حيث يقوم المشاركون بكي الملابس في المنحدرات وتحت الماء، وتتطلب هذه المسابقة قدرة بدنية وعقلية عالية.

مهرجان براميل القطران

في إنجلترا، يقام مهرجان براميل القطران، حيث يحمل المشاركون براميل مشتعلة عبر البلدة، في تقليد يعود إلى القرن السابع عشر.

رمي الهاتف المحمول

بطولة رمي الهواتف المحمولة في فنلندا حدثا فريدا يجمع بين الرياضة والتكنولوجيا، يتنافس المشاركون في رمي الهواتف المحمولة لأبعد مسافة ممكنة، ويتم قياس المسافة بدقة لتحديد الفائز.

سباق رمي البيض

في إنجلترا، تقام بطولة رمي البيض، حيث يتنافس المشاركون في رمي البيض بدقة ومهارة.

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