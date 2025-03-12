"تريند الصين".. سيدة تدير "كشك مكياج" في المترو لهذا السبب

اكتسبت امرأة في الصين، قامت بإنشاء كشك في محطة مترو أنفاق لتقديم خدمات المكياج للفتيات اللاتي يذهبن إلى مقابلات أو حفلات، شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت "تريند".

وبحسب صحيفة شانديان نيوز، بدأت "دينج تشي تشي" عملها في محطة مترو شابينجبا المزدحمة في تشونجتشينج، جنوب غرب الصين، في 14 فبراير، وتفتح أبوابها عادة في حوالي الساعة الخامسة مساءً وتغلق في السابعة والنصف.

وقالت السيدة، إن كشكها لا يفتح أبوابه إلا في أيام الأسبوع لتجنب الزحام في عطلات نهاية الأسبوع، مضيفة أنها تستطيع كسب 300 يوان (40 دولارا أمريكيا) مقابل ساعتين من العمل يوميا لتجميل ثلاث أو أربع نساء، علما بأنها لا تحجز مواعيد مسبقة.

ونقلت صحيفة "ديلي تلجراف" عن الشابة البالغة من العمر 28 عامًا والتي تمتلك كشك مكياج صغير الحجم، قولها: "في الماضي، عندما كنت أسير في محطات المترو، وجدت العديد من الأشخاص يعملون في أكشاك يبيعون منتجات مختلفة، فكرت لماذا لا أفتح كشكًا خاصًا بي؟ لماذا لا أتحدى نفسي؟".

وقالت إن عملاءها المستهدفين هم النساء في طريقهن إلى الحفلات أو في موعد بعد العمل، مضيفة: "تستخدم بعض النساء المكياج في العمل، لكنه يتلاشى مع مرور اليوم، لذا يتعين عليهن إعادة وضعه".

وتابعت خبيرة التجميل التي تمتلك 10 سنوات من الخبرة في هذه الصناعة، أنها تساعد العملاء فقط في وضع مكياج بسيط للأنشطة اليومية، ويمكن للأشخاص الذين لديهم "متطلبات أعلى" الذهاب إلى كشكها.

وتسمح شركة تشغيل مترو أنفاق تشونجتشينج ببيع الأكشاك داخل المنطقة التابعة لها، وتفرض رسومًا قدرها 80 يوانًا (11 دولارًا أمريكيًا) لليوم بأكمله أو 30 يوانًا (4 دولارات أمريكية) لساعات الذروة الصباحية أو المسائية، وتحظر بعض المدن في البر الرئيسي، مثل شنجهاي، مثل هذه الأنشطة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أبدى العديد من الأشخاص اهتمامهم بأعمال دينج.

"إنه مريح للغاية، إنه منقذ لحفلات الصديقات لأنني لا أضطر إلى القلق بشأن عدم وضع أي مكياج"، هكذا قال أحد مستخدمي الإنترنت.

في حين قال آخر: "إن هذا النموذج التجاري مدروس، وأعتقد أنه ينبغي الترويج له على مستوى البلاد".

لكن شخصا ثالثا عبر الإنترنت قال: "آمل ألا يؤثر عملها على حركة المرور العادية في محطة المترو".

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