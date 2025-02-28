"زهقانة".. سمكة يابانية تمتنع عن الطعام بسبب الوحدة

بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

كتبت- شيماء مرسي:

في واقعة غريبة، أثارت سمكة في اليابان حالة من الجدل، بعد أن بدأت تتصرف بطرق تشبه البشر نتيجة شعورها بالوحدة الشديدة، عقب إغلاق حوض أسماكها "كايكيوكان" في مدينة شيمونوسيكي للصيانة.

بدأت القصة عندما لاحظ الموظفون بعض التغييرات على "سمكة الشمس"، فقد توقفت عن تناول طعامها المفضل (قناديل البحر) والتفاعل مع العاملين، وبدأت في فرك جسدها بالحوض، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية وموقع "NDTV".

في البداية، اشتبه الموظفون بأنها تعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي أو الطفيليات، ولكن الفحوصات أثبتت عدم معاناتها من أي مشكلات صحية. لذا بدأوا البحث عن أسباب أخرى.

وأوضح أحد القائمين على إدارة الحوض أن السمكة ربما تشعر بالوحدة بسبب غياب الزوار، لذا قرروا وضع مجسمات كرتونية ولوحات من الورق المقوى على جدران الحوض تشبه الزوار، وبالفعل استعادت قوتها ونشاطها وبدأت في تناول الطعام مرة أخرى.

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