"نفسيته كانت تعبانة".. أميرة تايلاندية تتبنى كلبا ضالا وتغير مصيره (8 صور)

بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة فريدة من نوعها، تبنت الأميرة التايلاندية "سيريبها تشودابورن" ابنة شقيق الملك ماها فاجيرالونجكورن، كلب ضال حزين "مو داينج" بعد وفاة مالكه.

وتأثرت الأميرة بقصة مو داينج وقررت مساعدته من خلال منحه منزلا دائما، وفق ما كشف موقع "نيوز18".

واكتسب الكلب شهرة واسعة بعد أن انتشرت قصته حيث كان ينتظر صاحبه الذي توفي بشكل مأساوي أمام متجر 7-Eleven في ناخون راتشاسيما.

وأثارت قصة مو داينج تعاطف الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعهم إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي له.

وقدم الموظفون في 7-Eleven الطعام والبطانيات وحتى الألعاب المحشوة لتهدئة الكلب، وبالرغم من جهودهم، كان من الواضح أن حزنه لا يزال عميقًا.

طمأنت الأميرة سيريبها تشودابورن معجبي مو داينج على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك وأطلعتهم على آخر المستجدات بعد الجدل الذي أثير حوله.

وأوضحت الأميرة سيريبها أنها تعرفت على قصة مو داينج من خلال مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر جهود المجتمع لجمع التبرعات لتغطية نفقات علاجه.

وقد تأثرت بحالته الصحية الصعبة والحزن العميق الذي كان يعاني منه بعد فقدان مالكه.

وحرصت الأميرة على توفير كل ما يحتاجه مو داينج من حب ورعاية، فاتخذت جميع الإجراءات اللازمة قبل تبنيه، بما في ذلك الحصول على موافقة من متجر 7-Eleven والسلطات المحلية، ونقله إلى المستشفى البيطري لإجراء الفحوصات اللازمة قبل أن يستقر في منزله الجديد.

وعدت الأميرة متابعيه بمشاركة أخباره وصوره إذا طلبوا ذلك، بل وأشارت إلى أنها قد تصطحبه معها في زياراتها، وبعد أن يشفى مو داينج تماما ويتعافى من مرضه، سينتقل للإقامة بشكل دائم في مقر إقامة الأميرة الملكي بمدينة شيانغ ماي، وهناك، سيحظى بالحب والرعاية والأمان.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة احذر تناولها بعد شرب القهوة في رمضان

5 سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك.. تجنبها

7 أطعمة شائعة تحافظ على صحة كليتك.. احرص على تناولها

لن تتخيل ما يفعله تناول المقليات على السحور.. أضرارها كارثية

منها السمبوسة.. أشهر 5 أكلات على مائدة إفطار أول يوم رمضان