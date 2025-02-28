بأي ذنب قُتلت؟.. شابان ينهيان حياة شقيقتهما بسبب فيديو - ما القصة؟

كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة مفزعة، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا بالرصاص على يد أشقائها في مدينة جيلوم الباكستانية بسبب تصوير مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك.

وبحسب موقع ndtv، فإن الحادث المزعوم وقع في منطقة ديوك كوريان في جيلوم، حيث اعترض الجيران على تصوير الضحية للفيديو، ما أدى إلى مواجهة داخل الأسرة.

ووفقًا للشرطة، حاول الجانيان التغطية على جريمتهما بزعم أن الضحية انتحرت، إلا أن التحقيقات كشفت الحقيقة المأساوية.

وأكدت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة هو ما يسمى "جرائم الشرف"، إذ اعتبر الأخوان أن تصرف شقيقتهما يشكل وصمة عار على العائلة.

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