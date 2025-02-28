5 قواعد للتعامل مع الشخصية المتسلطة.. كيف تكشفها؟

كتبت - إيناس فوده:

الشخصية المتسلطة واحدة من السمات السلبية التي يمكن أن تظهر في العلاقات الإنسانية، سواء في العمل أو الأسرة أو المجتمع.

تُعرف هذه الشخصية بفرض السيطرة على الآخرين، متجاهلةً رغباتهم وحقوقهم. لكن بفهم أسبابها وتأثيرها يمكن تقليل أثرها السلبي.

لذلك تقدم الاستشارية النفسية مروى حافظ في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" استراتيجيات مناسبة لكيفية التعامل مع الشخصية المتسلطة تُعرّف مروى حافظ الشخصية المتسلطة بأنها نمط من السلوك يتميز بمحاولة فرض السيطرة على الآخرين، واستخدام القوة والإقناع القسري لتحقيق أهدافها.

غالبًا ما يظهر أصحاب هذه الشخصية في دور القائد أو الموجه، لكن بطريقة سلبية تعتمد على الإملاء وفرض الرأي.

تشير مروى حافظ إلى أن أسباب تكوين الشخصية المتسلطة قد تنشأ نتيجة عوامل متعددة، وهي:

التنشئة الصارمة: قد يؤدي النمو في بيئة أسرية قائمة على التحكم الشديد إلى تكوين هذا النمط.

الخوف من الفشل: يظهر التسلط أحيانًا كآلية دفاعية للتغلب على الخوف من فقدان السيطرة.

تجارب سلبية سابقة: يمكن لتجارب الطفولة أو العمل أن تؤدي إلى تطوير هذا السلوك كرد فعل على شعور سابق بالعجز.

الشخصية النرجسية: ترتبط بعض سمات التسلط بشخصية نرجسية تضع نفسها دائمًا في موقع الأهمية المطلقة.

أضافت مروى حافظ أن تأثير الشخصية المتسلطة يظهر بوضوح على عدة مستويات:

تتسبب هذه الشخصية في نشر أجواء سلبية في البيئة المحيطة، مثل التوتر والصراع المستمر، ما يؤدي إلى تقليل الإبداع لدى الآخرين نتيجة غياب المرونة المطلوبة.

ويواجه أصحاب الشخصية المتسلطة صعوبة في بناء علاقات صحية ومستدامة، إذ تنشأ لديهم مشاعر سلبية تجاه الآخرين، ما يعكر صفو العلاقات وقد يعاني الشخص المتسلط من العزلة الاجتماعية بسبب سلوكه، بالإضافة إلى مواجهة تحديات كبيرة في الحفاظ على فريق العمل أو العلاقات الاجتماعية المحيطة به.

وأكدت مروى حافظ، أنه يمكن التعامل مع الشخصية المتسلطة من خلال الخطوات التالية:

وضع حدود واضحة: من المهم تحديد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة منذ البداية لضمان عدم تجاوزها.

التواصل بثقة: التحدث بهدوء ووضوح مع الحفاظ على الثقة بالنفس يساعد في تقليل تأثير التسلط دون إثارة نزاعات إضافية.

التصرف بحكمة: يفضل تجنب المواجهة المباشرة التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف، مع اللجوء إلى التفاهم التدريجي.

اللجوء إلى الدعم المهني: في الحالات التي يصبح فيها التسلط شديدًا ومزعجًا، يمكن استشارة متخصص نفسي للحصول على توجيهات مناسبة.

التعاطف بحذر: محاولة فهم الأسباب التي تدفع الشخص للتسلط قد تساعد في التعامل معه بفعالية، لكن دون إهمال الحفاظ على مساحتك الشخصية.

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