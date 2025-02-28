5 قواعد للتعامل مع الشخصية المتسلطة.. كيف تكشفها؟
كتبت - إيناس فوده:
الشخصية المتسلطة واحدة من السمات السلبية التي يمكن أن تظهر في العلاقات الإنسانية، سواء في العمل أو الأسرة أو المجتمع.
تُعرف هذه الشخصية بفرض السيطرة على الآخرين، متجاهلةً رغباتهم وحقوقهم. لكن بفهم أسبابها وتأثيرها يمكن تقليل أثرها السلبي.
لذلك تقدم الاستشارية النفسية مروى حافظ في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" استراتيجيات مناسبة لكيفية التعامل مع الشخصية المتسلطة تُعرّف مروى حافظ الشخصية المتسلطة بأنها نمط من السلوك يتميز بمحاولة فرض السيطرة على الآخرين، واستخدام القوة والإقناع القسري لتحقيق أهدافها.
غالبًا ما يظهر أصحاب هذه الشخصية في دور القائد أو الموجه، لكن بطريقة سلبية تعتمد على الإملاء وفرض الرأي.
تشير مروى حافظ إلى أن أسباب تكوين الشخصية المتسلطة قد تنشأ نتيجة عوامل متعددة، وهي:
التنشئة الصارمة: قد يؤدي النمو في بيئة أسرية قائمة على التحكم الشديد إلى تكوين هذا النمط.
الخوف من الفشل: يظهر التسلط أحيانًا كآلية دفاعية للتغلب على الخوف من فقدان السيطرة.
تجارب سلبية سابقة: يمكن لتجارب الطفولة أو العمل أن تؤدي إلى تطوير هذا السلوك كرد فعل على شعور سابق بالعجز.
الشخصية النرجسية: ترتبط بعض سمات التسلط بشخصية نرجسية تضع نفسها دائمًا في موقع الأهمية المطلقة.
أضافت مروى حافظ أن تأثير الشخصية المتسلطة يظهر بوضوح على عدة مستويات:
تتسبب هذه الشخصية في نشر أجواء سلبية في البيئة المحيطة، مثل التوتر والصراع المستمر، ما يؤدي إلى تقليل الإبداع لدى الآخرين نتيجة غياب المرونة المطلوبة.
ويواجه أصحاب الشخصية المتسلطة صعوبة في بناء علاقات صحية ومستدامة، إذ تنشأ لديهم مشاعر سلبية تجاه الآخرين، ما يعكر صفو العلاقات وقد يعاني الشخص المتسلط من العزلة الاجتماعية بسبب سلوكه، بالإضافة إلى مواجهة تحديات كبيرة في الحفاظ على فريق العمل أو العلاقات الاجتماعية المحيطة به.
وأكدت مروى حافظ، أنه يمكن التعامل مع الشخصية المتسلطة من خلال الخطوات التالية:
وضع حدود واضحة: من المهم تحديد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة منذ البداية لضمان عدم تجاوزها.
التواصل بثقة: التحدث بهدوء ووضوح مع الحفاظ على الثقة بالنفس يساعد في تقليل تأثير التسلط دون إثارة نزاعات إضافية.
التصرف بحكمة: يفضل تجنب المواجهة المباشرة التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف، مع اللجوء إلى التفاهم التدريجي.
اللجوء إلى الدعم المهني: في الحالات التي يصبح فيها التسلط شديدًا ومزعجًا، يمكن استشارة متخصص نفسي للحصول على توجيهات مناسبة.
التعاطف بحذر: محاولة فهم الأسباب التي تدفع الشخص للتسلط قد تساعد في التعامل معه بفعالية، لكن دون إهمال الحفاظ على مساحتك الشخصية.
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