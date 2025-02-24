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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج الثور 24-2: ترغب في تغيير ديكور منزلك

12:20 ص الإثنين 24 فبراير 2025

برج الثور

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تشير التوقعات أن مواليد برج الثور يكونوا في حالة جيدة تمكنهم من البدء في مشاريع جديدة، ولكن يجب أن يكون حذرين بشأن أمورهم المالية، وفقا لموقع horoscope.

التوقعات المهنية لـ برج الثور

تشعر بحماس كبير تجاه بدء مشاريع جديدة، بفضل طاقتك الإيجابية التي تتمتع بها.

التوقعات العاطفية لـ برج الثور

تواجه تحديات وخلافات كبيرة، لذا يجب عليك أن تكون أكثر دعما لشريك حياتك.

التوقعات المالية لـ برج الثور

تشعر بالحاجة إلى تغيير ديكور منزلك، ولكن احذر إنفاق أموالك على شراء أشياء بلا فائدة.

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