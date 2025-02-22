"اللي سبق أكل النبق".. القصة الحقيقية وراء المثل الشعبي الشهير

كتبت - نرمين ضيف الله:

المثل الشعبي "اللي سبق أكل النبق" من الأمثال التي تحمل حكمة شعبية قديمة، إذ يُستخدم للتعبير عن أولوية السبق والمبادرة في تحقيق المكاسب أو الحصول على الفرص.

ما أصل المثل؟

أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، أن مثل "اللي سبق أكل النبق" يعود أصله إلى الشام، وهو يقابل في المعنى المثل المصري الشهير "ضربني وبكى.. وسبقني واشتكى".

سبب نشأة المثل

روى "شاكر" في تصريحات لـ"مصراوي" أن القصة تعود إلى عهد الوزير بهاء الدين قراقوش، أحد أبرز رجال صلاح الدين الأيوبي، إذ جاءه ذات يوم شاب مضروب يشتكي ممن اعتدى عليه، فأرسل قراقوش أحد غلمانه لاستدعاء المعتدي

وأضاف: لكن حين وصل الخبر إلى المعتدي، سارع بالحضور إلى مجلس قراقوش قبْل الضحية، وبادر باتهامه بأنه هو من بدأ الشجار واعتدى عليه حتى أشرف على الموت.

وتابع: وحين عاد الغلام مع الشاب المشتكي، قال قراقوش: "احبسوا هذا الشاب، فالذي سبقه في الشكوى أولى بالتصديق"، فرد الشاب المضروب: "يا سيدي، كنا نبحث عنه فلم نجده، واسأل غلامك الذي كان معي"، لكن قراقوش أصر على قراره قائلاً: "لا حق لك في الشكوى، فمن سبق كسب القضية".

واختتم: فقال الناس حينها: "والله لن نبقى في هذا البلد ما دمتَ حاكماً فيها"، ومن هنا نشأ المثل "اللي سبق أكل النبق"، في إشارة إلى أن من يسبق في الحضور أو الفعل هو من يحصل على الأفضل، تمامًا كما يسبق شخص إلى نبتة النبق فيقطف ثمارها قبل غيره.