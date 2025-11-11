مرحاض ذهبي بوزن 101 كيلوجرام يطرح للبيع.. لن تتوقع سعره

أعلنت دار سوذبيز للمزادات أنها ستطرح للبيع بالمزاد العلني مرحاضا من الذهب الخالص، وهو عبارة عن منحوتة للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان بعنوان "أمريكا".

وهو أيضا مرحاض يعمل بكامل طاقته، مطابق تماما للنسخة التي اكتسبت شهرة عالمية عندما سرقت في عملية سطو جريئة من قصر بلينهايم الإنجليزي عام ٢٠١٩، وفقا لـ "ndtv".

وحددت دار المزادات السعر الابتدائي بناء على وزن الذهب الخالص في القطعة، والذي يبلغ أكثر من 101.2 كيلوجرام، لتنطلق المزايدات من قيمة 10 ملايين دولار تقريبا.

وسيتم عرض لوحة "أمريكا" للفنان موريزيو كاتيلان في مزاد علني في دار سوثبي نيويورك، وللمرة الأولى على الإطلاق، ستفتح المزايدات بسعر وزن القطعة من الذهب في يوم البيع.

وتم إصدار نسختين من "أمريكا" في عام 2016، والنسخة المعروضة للبيع مملوكة لشخص لم يكشف عن اسمه منذ عام 2017.

وتم عرض النسخة الأخرى في حمام بمتحف جوجنهايم في نيويورك عام 2016، واصطف أكثر من 100 ألف زائر للتفاعل مع العمل الفني.

واكتسب العمل شهرة إضافية عندما عرض متحف جوجنهايم المرحاض الذهبي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى، وذلك ردا على طلبه استعارة لوحة فنية لـ فان جوخ.

وفي قصر جوجنهايم وبلينهايم، كان المرحاض متصلا بشبكة السباكة، وكان بإمكان الزوار حجز موعد لاستخدامه لمدة ثلاث دقائق، وأيضا يمكنهم النظر إليه، ولكن لا يمكنهم سحب السيفون.