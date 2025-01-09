وضع "آيفون" في صندوق تبرعات بالخطأ.. هذا ما حدث لرجل حاول استرجاع هاتفه

كتب – سيد متولي

أُسقط أحد المتعبدين الهنود هاتفه آيفون عن طريق الخطأ في صندوق التبرعات في معبد هندوسي أثناء التبرع، لكن ما حدث له كان مفاجأة.

وبحسب odditycentral ، حاول الرجل استرجاع هاتفه، لكن قيل له إن الهاتف أصبح الآن ملكًا للإله ولا يمكن إعادته.

في الشهر الماضي، شعر رجل من تشيناي كان يزور معبد أرولميجو كانداسوامي في ثيروبورور مع عائلته لتقديم الصلوات، بأن هاتفه الآيفون ينزلق من جيبه ويسقط في صندوق التبرعات المعدني، في الوقت الذي كان يقدم فيه القرابين لإله المعبد.

واقترب دينيش، من مسؤولي المعبد وشرح الحادث، وطالب بإعادة هاتفه، لكنه تعرض لصدمة، إذ رفض المسؤولون الأمر، زاعمين أن القواعد لا تسمح لهم بإعادة أي شيء يوضع في صندوق التبرعات، طوعًا أو عن طريق الخطأ، لأنه ملك للإله.

ورفض دينيش التخلي عن الأمل في استعادة هاتفه، وتقدم بشكوى إلى مسؤولي هيئة الأوقاف الدينية والخيرية الهندوسية، طالبا إخطاره بموعد فتح الصندوق المعدني، وفي هذا الشهر، عندما فُتح الصندوق المعدني أخيرا، كان هناك على أمل استعادة هاتفه، لكن مسؤولي المعبد أصروا على قرارهم.

وأوضح سيكار بابو، وزير إدارة الأوقاف الدينية والخيرية الهندوسية ، أن "أي شيء يتم إيداعه في صندوق التبرعات، حتى لو تم ذلك عن غير قصد، يصبح للإله، وفقًا للممارسات والتقاليد في المعابد، فإن أي تبرع يتم تقديمه في صندوق التبرعات يذهب مباشرة إلى حساب إله ذلك المعبد، لا تسمح القواعد للإدارة بإعادة التبرعات إلى المريدين".

وتم السماح لدينيش باستعادة البيانات من هاتفه إذا رغب في ذلك، وقال سيكار بابو إنه سيتشاور مع مسؤولي المعبد لمعرفة ما إذا كانت هناك أي طريقة لتعويض المالك السابق.

وانتشرت هذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية، ما أثار جدلاً حادًا حول قرار المعبد، ووجد معظم المستخدمين أن تفسيرهم غير مبرر.

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