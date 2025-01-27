بعد تصدر جورجينا الترند.. صور من إطلالاتها التي أثارت الجدل

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كتبت- آلاء نبيل:

دائما ما تثير عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، الجدل بإطلالاتها المثيرة التي تشاركها مع متابعيها عبر حسابها "إنستجرام".

وفي السطور التالية يستعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز 7 إطلالات جريئة ومثيرة للجدل لجورجينا، وتمثلت فيما يلي :

جامبسوت قصير

ارتدت جامبسوت قصير وضيق يبرز تفاصيل قوامها، ونسقت مع شراب شبيكه، وحذاء عالي وحقيبة باللون الاسود.

كورسية مكشوف

ارتدت كورسيه علوي بفتحة صدر مكشوف باللون السيمون، وعليه جاكت فرو باللون الرمادي، مع بنطلون ويد ليج بنفس اللون.

فستان حفل joyawerds 2024

ارتدت فستانا طويلا بقصة الكب، ومزود بفتحة ساق جريئه باللون السيلفر اللامع، خلال تواجدها في حفل جوي أوورد لعام 2024.

فستان أبيض بدون بطانة

ارتدت فستان طويلا باللون الابيض، بقصة الكب والصدر المكشوف، والجزء السفلي بدون بطانة وشفاف.

فستان اوف شولدر

ارتدت فستانا طويلا سك بقصة الأوف شولدر بقصة صدر مكشوفة، كما أن قماشة الفستان شفاف بدون بطانة طويلة يبرز تفاصيل قوامها.

جامبسوت عاري

ارتدت جامبسوت سك باللون البني، بدون بطانة علوية يبرز التفاصيل الداخلية لقوامها.

بنطلون بقصة غريبة

ارتدت تيشرت نصف كم باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون جينز ضيق بقصات عارية.