أشطر من المحقق كونان.. أبراج لديها قدرة رهيبة على التقصي وكشف الكذب

كتبت- نرمين ضيف الله:

لعلك قد شاهدت يوما حلقة من المسلسل الكرتوني الياباني الشهير المحقق كونان، التي تدور حول شاب يدعى "شينيتشي كودو"، وهو محقق موهوب في سن المراهقة، كان يساعد الشرطة في حل القضايا المعقدة، لكن المفاجأة أنّ هناك مواليد 4 أبراج فلكية قد يتفوقون على هذا الشاب في التقصي وكشف الكذب من أول نظرة.

وكشفت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك هالة حافظ، عن بعض الأبراج الفلكية التي تمتلك قدرة كبيرة على اكتشاف الكذب.

وأوضحت "حافظ" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّ الأبراج الفلكية التي لديها قدرة كبيرة على التقصي وكشف الكذب هي: