إعلان

أشطر من المحقق كونان.. أبراج لديها قدرة رهيبة على التقصي وكشف الكذب

07:30 م الإثنين 27 يناير 2025
أشطر من المحقق كونان.. أبراج لديها قدرة رهيبة على التقصي وكشف الكذب

الأبراج الفلكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

لعلك قد شاهدت يوما حلقة من المسلسل الكرتوني الياباني الشهير المحقق كونان، التي تدور حول شاب يدعى "شينيتشي كودو"، وهو محقق موهوب في سن المراهقة، كان يساعد الشرطة في حل القضايا المعقدة، لكن المفاجأة أنّ هناك مواليد 4 أبراج فلكية قد يتفوقون على هذا الشاب في التقصي وكشف الكذب من أول نظرة.

وكشفت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك هالة حافظ، عن بعض الأبراج الفلكية التي تمتلك قدرة كبيرة على اكتشاف الكذب.

وأوضحت "حافظ" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّ الأبراج الفلكية التي لديها قدرة كبيرة على التقصي وكشف الكذب هي:

الأبراج توقعات الأبراج أبراج تكشف الكذب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب العين والحسد.. 10 علامات تكشف إصابة منزلك بطاقة سلبية

إعلان

إعلان

إعلان