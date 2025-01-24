بعد جريمة الأقصر.. كيف يحول "الشابو" الإنسان العاقل إلى مجرم متوحش؟

كتب- أحمد الضبع:

طرأت على المجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة نوعية غريبة من الجرائم التي لم تكن شائعة في الماضي، بداية من واقعة الإسماعيلية حين أقدم شاب على قتل رجل ثمّ فصل رأسه عن جسده، وتجول بها في شوارع المدينة، وصولًا إلى تكرار المشهد ذاته في حادثة الأقصر التي هزّت الرأي العام بعدما ذبح شاب جاره وفصل رأسه وشرب من دمه، وكان العامل المشترك بين تلك الحوادث تعاطي الجناة لمخدر "الشابو" المدمر.

شهود العيان في حاثة الأقصر قالوا في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" إنّ الشاب المتهم بقتل جاره وقطع رأسه والتجول بها في الشارع بمنطقة أبو الجود وسط المدينة يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يتعاطى مخدر "الشابو".

ما هو مخدر الشابو؟

مخدر الشابو هو مادة "الميثامفيتامين"، التي تُعتبر من مشتقات الأنفيتامين، ويُعرف أيضًا باسم "الكريستال" بسبب شكله الذي يشبه الكريستال، وجرى اكتشافه لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كان يُستخدم لمساعدة الجنود على البقاء مستيقظين وزيادة طاقتهم ونشاطهم، بخلاف المخدرات الأخرى التي كانت تؤدي إلى النعاس.

علاقة تعاطي مخدر الشابو بارتكاب الجرائم؟

توصلت دراسة منشورة أعدها الدكتور عبد الرحمن حماد، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان إلى أنّ متعاطي الآيس أو الشابو يشعر بالنشاط والحيوية واليقظة وشدة الانتباه وعدم الرغبة في النوم والاستيقاظ لأيام، والرغبة الجنسية العالية، و"الهيبرة" والنشوة والإحساس بالقوة المفرطة، وبجنون العظمة.

وتوصل "حماد" إلى أنّ مخدر الآيس أو الشابو مرتبط بشكل وثيق بالسلوكيات العنيفة والجرائم، يؤدي إلى تصرفات عدوانية وعنيفة لدى المدمنين، إذ يتسبب التسمم الناتج عن تعاطيه بشكل مفرط أو تناول جرعات عالية في تأثيرات سلبية شديدة، نظرًا لسمّيّته العالية.

وأشار إلى أنه يمكن أن يؤدي تعاطي الشبو إلى سلوكيات عدوانية قد تنتهي بارتكاب جرائم أو وقوع كوارث، وغالبًا ما يكون العنف موجهًا نحو الأسرة أو شركاء التعاطي في محاولة للحصول على المزيد من المخدر، كما حدث في حوادث مروعة مثل مقتل أب قعيد على يد ابنه المدمن في الجيزة في سبتمبر 2020، وقتل شاب لخالته في سوهاج في يوليو من نفس العام.

كيف يحول "الشابو" الشاب العاقل إلى مجرم؟

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور وليد شوقي الباحث في كلية الطب بجامعة نيويورك، إنّ الشابو من أسوأ أنواع المخدرات المجودة في العالم، وعادة ما يدفع المتعاطين إلى اتخاذ سلوكيات عنيفة وإجرامية ومتوحشة مثل القتل أو الاغتصاب وغيرهما.

وأضاف "شوقي" في فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" أنّ مخدر الشابو يؤثر على مراكز المخ التي تتحكم في السلوك البشري، ويؤدي إلى الإصابة بنوع من الهلاوس غير الحقيقية التي قد تدفع الشخص إلى قتل إنسان وشرب دمه.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الشابو يجعل المدمن يشعر بإحساس غريب بالقوة والعظمة، ويصور له عقله المغيب بعض الضلالات والتهيئات التي تدفعه إلى الانتقام من الآخرين ظنا منه بأنه يثأر لنفسه، لكنه بعدما يفوق من غيبوبته يشعر بالندم.

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