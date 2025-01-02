ما تفسير رؤية الورد الأبيض في المنام للفتاة العزباء؟.. زواج أم انفصال؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت خبيرة الأحلام، الدكتورة صوفيا زاده، تفسير رؤية الورد الأبيض في المنام للفتاة العزباء، وعلاقة ذلك بالحب والمودة والزواج.

وقالت "صوفيا" خلال استضافتها في برنامج "إنبوكس" المذاع عبر قناة صدى البلد، إنّ الورد من الدلالات الجميلة التي ترمز إلى الحب والمودة في الحياة، كما أنه يدل على الزواج في حياة العزباء، بشرط أن يكون البوكيه مكتملًا أو على شكل تاج.

وأوضحت أنّ الورد له عمر قصير في العلاقات، إذ يذبل ويموت بسرعة، مشيرة إلى أنّ رؤية الصبار أفضل منه، لأنه يدل على طول مدة العلاقات الزوجية والعاطفية، رغم الصعوبات التي تواجهها.

واختتمت بالإشارة إلى أنّ الورد قصير العمر يدل على انتهاء العلاقات إذا كانت الفتاة في علاقة عاطفية مع شخص ما، أو أن تلك العلاقة على وشك الانتهاء.

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