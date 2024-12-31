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استعدوا لأيام "الهنا والعز".. بشرى سارة لمواليد برج الحوت في 2025

10:15 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

برج الحوت

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كتب- أحمد الضبع:

بعد فترة من التعثرات والتحديات يبدأ مواليد برج الحوت في استعادة الأنفاس من جديد، والحصول على فرص تعيد لهم التوازن في العلاقات العاطفية والاجتماعية والمهنية، وفقًا لخبيرة الأبراج والتاروت، ولاء محسن.

حظ برج الحوت في 2025

وقالت "محسن" خلال لقائها مع محمد سامي عبر صفحة "مصراوي" على "فيسبوك" أن برج الثور سيجني ثمار السنوات الماضية، ويقطع علاقات قديمة كانت تمثل عبئا على كاهله.

وأضافت أن برج الحوت سيواجه نفسه بأخطائه وفي الوقت نفسه يتخذ قرارات طويلة الأجل، للتخلص من الآلام التي شعر بها في 2024، مع حصوله على مصادر دخل جديدة.

برج الحوت والعمل في 2025

واختتمت بالإشارة إلى أن مواليد برج الحوت يحصلون على فرص للسفر والانتقال في 2025، ويغيرون وظائفهم أكثر من مرة، مشيرة إلى أن الحوت يحصل على زواج سريع خلال الفترة المقبلة.

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