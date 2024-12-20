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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج القوس 20-12: تحصل على أرباح كبيرة من عملك

01:30 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

برج القوس

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نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، نستعرضها لكم في الصفحات التالية، وفقا لموقع" horoscope"

برج القوس:

مهنياً : تعامل مع زملائك بهدوء، حتى لا تخسر وظيفتك.

عاطفياً: تفتقر إلى الثقة تجاه شريك حياتك، ما يجعلك تشعر بالانزعاج.

مالياً: تساعدك ساعات عملك الإضافية على كسب مزيد من الأموال.

أبراج حظك اليوم توقعات الأبراج توقعات برج القوس
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