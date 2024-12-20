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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج العذراء 20-12: تبذل قصاري جهدك للخروج من أزمتك المالية

01:00 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

برج العذراء

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نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، نستعرضها لكم في الصفحات التالية، وفقا لموقع" horoscope"

برج العذراء:

مهنياً : اليوم فرصة جيدة للتخلص مما يحبطك في عملك.

عاطفياً: عليك التفكير في حياتك الخاصة مع شريك حياتك.

مالياً: ستبذل الجهد اللازم للتعامل مع القيود المادية.

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