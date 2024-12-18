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من سيفوز بالدوري المصري وكأس مصر في 2025؟.. خبيرة التاروت بسنت يوسف تجيب

06:00 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

خبيرة التاروت بسنت يوسف (5)

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كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن إنجازين كرويين خلال عام 2025 للنادي الأهلي والزمالك.

وقال بسنت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "النادي الأهلي سوف يحصل على بطولة كأس مصر، أما النادي الزمالك سيفوز ببطولة الدوري المصري".

وأضافت بسنت: "ستشهد الساحة الكروية المصرية تعادل تعادل بين قطبي مصر النادي الأهلي والزمالك".



@clipat لو أهلاوي وعايز تنام مرتاح متتفرجش على الفيديو ده 😆 #كليبات #الحكاية #بسنت_يوسف #الدوري #الأهلي #الزمالك ♬ original sound - مقاطع





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توقعات خبيرة التاروت بسنت يوسف بسنت يوسف النادي الأهلي نادي الزمالك
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