من سيفوز بالدوري المصري وكأس مصر في 2025؟.. خبيرة التاروت بسنت يوسف تجيب

كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن إنجازين كرويين خلال عام 2025 للنادي الأهلي والزمالك.

وقال بسنت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "النادي الأهلي سوف يحصل على بطولة كأس مصر، أما النادي الزمالك سيفوز ببطولة الدوري المصري".

وأضافت بسنت: "ستشهد الساحة الكروية المصرية تعادل تعادل بين قطبي مصر النادي الأهلي والزمالك".

















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