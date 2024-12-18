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فارت بلقب ملكة جمال فرنسا 2025.. 20 صورة ومعلومات عن أنجيليك أنجارني

07:00 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال فرنسا أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    أنجيليك أنجارني ملكة جمال فرنسا
  • عرض 20 صورة
    أنجيليك أنجارني ملكة جمال فرنسا لعام 2025
  • عرض 20 صورة
    أنجيليك أنجارني ملكة جمال فرنسا 2025
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال فرنسا 2025
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال فرنسا أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    حفل جمال فرنسا 2025
  • عرض 20 صورة
    إطلالة ملكة جمال فرنسا أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال فرنسا أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    تتويج ملكة جمال فرنسا 2025 أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    لحظة الإعلان عن ملكة جمال فرنسا أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    حفل ملكة جمال فرنسا
  • عرض 20 صورة
    أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    إطلالة أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    لحظة تتويج ملكة جمال فرنسا
  • عرض 20 صورة
    أنجيليك أنجارني ملكة جمال فرنسا
  • عرض 20 صورة
    وشاح أنجيليك أنجارني
  • عرض 20 صورة
    أنجيليك أنجارني بفستان مكشوف
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كتبت- شيماء مرسي

فازت أنجيليك أنجارني فيلوبون ملكة جمال مارتينيك 2024 بلقب ملكة جمال فرنسا 2025 في حفل بمدينة بواتييه.

وتهدف مسابقة ملكة جمال فرنسا 2025 إلى إبراز أن الجمال يتخطى الأعمار ويعكس تجربة النساء ونجاحاتهم في مختلف مراحل حياتهم.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز معلومات عن أنجيليك أنجارني فيلوبون ملكة جمال فرنسا 2025، وفقا لموقع "linternaute".

-تبلغ من العمر 34 عاما.

-تنافست أنجيليك مع مرشحات يصغرها بـ10 سنوات.

-لم تكن الثلاثينية متفوقة في المدرسة.

-عملت مضيفة طيران.

-والديها وجديها مولودون في فرنسا.

-تعتبر أنجيليك أكبر فائزة في تاريخ المسابقة.

-لديها 258 ألف متابع على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



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