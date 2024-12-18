ضغوطات وخسائر.. 4 أبراج حظها سيء في السنة الجديدة
كتبت- أسماء مرسي:
مع بداية العام الجديد، تواجه العديد من الأبراج الفلكية تحديات وصعوبات قد تؤثر على حياتهم بشكل كبير.
وفقا لموقع "astrosage"، إليك 4 أبراج حظها سيء في عام 2025:
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