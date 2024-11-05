هنود يشربون مياه "التكييف" لسبب لن تتوقعه

كتبت- أسماء العمدة:

انتشرت مقاطع فيديو تظهر حشوداً تتوافد على المعبد، حاملين أكواباً بلاستيكية، لجمع قطرات الماء التي اعتقدوا أنها تنبع من تمثال إلهي، وقد وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأن هذا الماء يأتي مباشرة من أقدام الآلهة.

ووفقًا لما ورد عبر موقع india، الحقيقة كانت صادمة، فبعد انتشار الفزع والبهجة في آن واحد، تبين أن هذا الماء ليس سوى ماء تكيف تسرب من أحد الأجهزة، ورغم هذا التوضيح الرسمي من قبل إدارة المعبد، إلا أن المصلين أصروا على اعتقادهم، معتبرين أن هذا الماء هو نعمة إلهية.

ومن خلال مقطع الفيديو يظهر الحادث آثار تساؤولات عديدة العديد من المصلين وهم يرفعون أيديهم إلى تمثال إله على شكل فيل لجمع المياه، حتى أن بعضهم شوهدوا وهم يحملون أكوابًا، ويجمعون المياه التي اعتقدوا أنها تأتي مباشرة من أقدام الآلهة داخل المعبد.

وأوضح القائم على المعبد لوسائل إعلام محلية، أن هذه ليست مياها مقدسة أو ما يطلق عليه "تشاران أمريت" بل مياه التكييف.

مع ذلك، تجاهل المصلون التوضيح، مصرين على أنها أمر جيد ونتيجة لطيبتهم.

View this post on Instagram A post shared by Amr Bitar عمرو بيطار (@amr_bitar_official)

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