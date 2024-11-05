سيدة تقتل أمها بطريقة مروعة.. "قطعتها بالمنشار لسبب صادم"

كتب – سيد متولي

اتهمت النيابة العامة في ولاية ماريلاند الأمريكية امرأة بقتل والدتها وتقطيع أوصالها باستخدام منشار كهربائي، ثم محاولة حرق بقاياها على شواية في الجزء الخلفي من منزلهما.

وتخضع كانديس كريج (46 عاما) للمحاكمة هذا الأسبوع بتهمة القتل فيما يتعلق بوفاة والدتها مارجريت كريج (71 عاما)، التي اكتشفت الشرطة رفاتها في أكياس قمامة في قبو منزلها في هايتسفيل، حسبما ذكرت شبكة WUSA9 .

وشهدت ابنة كريج البالغة من العمر 21 عاما، ساليا هاردي، التي اعترفت بالذنب بالتواطؤ بعد وقوع الجريمة، أن القتل حدث بعد أن اتهمت جدتها والدتها بسرقة أموال من حسابها المصرفي، حسبما ذكرت قناة ABC7 .

وقالت هاردي إنها سمعت صراخًا داخل المنزل، وتذكرت أن والدتها أخبرتها بالبقاء خارج غرفة نوم جدتها.

وبحسب شهود عيان، فإن كريج أخبرت هاردي أنه إذا ذهبت إلى السجن، فيجب عليها "الاهتمام بأخواتها"، وفقًا لشهادة هاردي.

وفي اليوم التالي، شهدت هاردي أنها دخلت غرفة جدتها ووجدت جثة الضحية في سلة المهملات مع كيس قمامة فوق رأسها ودماء على السجادة، بحسب قناة FOX5 .

وواجهت هاردي والدتها، التي زُعم أنها أخبرتها أنهم بحاجة إلى التخلص من الجثة إما عن طريق حرقها، أو استخدام حمض، أو تقطيعها، حسبما ذكرت هاردي.

وزعمت هاردي أمام هيئة المحلفين أنه بعد أيام، وبعد شراء لوازم الشواء بما في ذلك علبة بنزين، حاولت كريج حرق الجثة في الجزء الخلفي من المنزل، لكن الأمر لم ينجح لأن الجيران لاحظوا انتشار الحريق واتصلوا بقسم الإطفاء، وفقًا لـFOX5.

وفي صباح اليوم التالي، أحضرت هاردي وكريج رفات الضحية إلى الداخل، واشترت كريج منشارًا كهربائيًا، وقطعت جثة والدتها في الطابق السفلي.

تم استدعاء الضباط إلى المنزل، للتحقق من سلامة الأم بعد أن أبلغ أحد الجيران عن اختفائها، واشتم الضباط على الفور رائحة التحلل ورأوا الدماء بجوار ثلاث أكياس قمامة بلاستيكية بيضاء، وفقًا لوثائق الاتهام.

وبحسب وثائق الاتهام، عثر المحققون في وقت لاحق على منشار كهربائي به بقايا بشرية، بالإضافة إلى بقع دماء ومستلزمات تنظيف في الطابق السفلي.

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