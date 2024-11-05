فيديو صادم.. رجل يضع يده داخل فم نمر وهذا ما حدث

كتب – سيد متولي

في باكستان، أصبح الاحتفاظ بالحيوانات الغريبة، بما في ذلك النمور، كحيوانات أليفة اتجاهًا متزايدًا، وخاصة بين الأثرياء، ومع ذلك، تثير هذه الممارسة مخاوف جدية بشأن رعاية الحيوان والسلامة العامة والحفاظ عليها.

وعلى الرغم من أن قوانين حماية الحياة البرية في باكستان تحظر الملكية الخاصة للحيوانات الغريبة، إلا أن إنفاذها لا يزال متساهلاً، ما يسمح بازدهار التجارة غير المشروعة.

ومؤخرًا، أثار صانع محتوى باكستاني غضبًا على إنستجرام، حيث أظهر لقاءً مذهلًا مع نمر مقيد بالسلاسل اعتبره العديد من المتابعين متهورًا وغير مسؤول، بحسب ndtv.

ويظهر في المقطع المصور، صانع المحتوى، ويدعي حسن، وهو يدخل يده في فم النمر، في محاولة لإظهار علاقتهما.

لكن حالة النمر الثابتة أثارت مخاوف من احتمال أن يكون قد تم تخديره أو تقييده، وهو ما يعد معاملة غير مقبولة لحيوان بري.

"نمري الصخري ودود للغاية"، هذا ما جاء في تعليق المنشور الذي تمت مشاركته على موقع إنستجرام.

وأثار هذا الحادث استياء المشاهدين الذين انتقدوا تصرفات حسن، ووصفوها بأنها غير مسؤولة وقد تكون ضارة بالبشر والحيوانات.

وتساءل كثيرون عن معاملة النمر وظروف معيشته، مسلطين الضوء على المخاوف بشأن استغلال الحيوانات، وأكد البعض على الحاجة إلى قوانين أكثر صرامة وتنفيذها لحماية الحياة البرية من الاستغلال.

وكتب أحد المستخدمين: "ليس هناك حاجة للقيام بهذا للحصول على عدد قليل من المتابعين". وعلق آخر: "هذا ما أسميه الغباء في ذروته".

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