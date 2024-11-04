الكيلو بـ1000 دولار.. تعرف على أغلى قهوة في العالم تمر عبر أمعاء الطيور

كتبت- أسماء العمدة:

تخيل أن حبوب البن تمر برحلة فريدة من نوعها داخل أمعاء طائر استوائي قبل أن تصل إلى فنجانك! بعد أن تلتهم الطيور حبوب البن، تُجمع فضلاتها بعناية، ثم تُغسل وتُجفف قبل تحميصها وطحنها، لإنتاج هذا النوع النادر من القهوة.

في هذا التقرير، نستعرض لكم أغلى نوع قهوة في العالم، وفقًا لموقع "financesonline".

ما هي أغلى قهوة في العالم؟

يعود تاريخ اكتشاف هذه القهوة المميزة إلى المزارع البرازيلي هنري سلوبر دي أراوجو، الذي وجد مزارعه تحت غزو من طيور الجاكو النادرة، بدلاً من اعتبارها آفة، أدرك أراوجو قيمة هذه الحبوب، وبدأ في جمعها لصنع أغلى قهوة في العالم.

سعر قهوة طيور الجاكو

تعد من أغلى أنواع القهوة عالميًا، حيث يصل سعر الكيلوجرام الواحد منها إلى 1000 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 48,950 جنيهًا مصريًا، مما يجعلها أغلى من الذهب.

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