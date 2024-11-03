"مفيش نكد تاني".. 6 طرق بسيطة لطرد الطاقة السلبية من منزلك

كتبت - أسماء مرسي

يعتقد الكثيرون أن الطاقة السلبية، يمكن أن تتراكم في المنزل وتؤثر على المزاج والسلام الداخلي، وربما تثير المشكلات بين أفراد الأسرة فيما يعرف في اللغة الدارجة بالـ"النكد".

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تطهير منزلك من هذه الطاقة، وفقًا لما جاء في موقع "indiatimes".

طقوس القرفة

القرفة من التوابل المتوفرة في كل منزل، ولإضافة المزيد من البهجة، فإن القرفة ليست مجرد بهارات مطبخية، بل يمكن استخدامها أيضًا في طقوس التطهير وجذب الوفرة.

ويُقال إن رش القرفة في زوايا المنزل يبعد السلبية ويجذب الوفرة الإيجابية نحو المنزل.

بخور المريمية

حرق المريمية هو طريقة فعالة لتطهير المنزل من الطاقة السلبية. يُقال إن دخان المريمية ينقي الهواء ويزيل السلبية من المناطق المحيطة.

لإجراء تطهير بالمريمية، اشعل حزمة من المريمية، وعندما يبدأ الدخان في الانتشار، قم بتنظيف المنزل برفق.

زرع نبات إكليل الجبل بالقرب من الأبواب

إكليل الجبل هو عشبة قوية ليست مفيدة لشعرك فحسب، بل أيضًا لمنزلك، وجرى استخدامه منذ العصور القديمة في طقوس التطهير وممارسات الوفرة.

ويُعتقد أن وضع أغصان وأوراق إكليل الجبل بالقرب من الأبواب يساعد في حماية منزلك من النوايا الشريرة والطاقات السلبية.

التهوية الجيدة

فتح النوافذ يوميًا يساعد على خروج الطاقة الراكدة من المنزل.

الإضاءة

الضوء هو أحد العوامل التي تساعد على الشعور بالهدوء والدفء داخل المنزل. الإضاءة الدافئة تخلق جوًا مريحًا.

الموسيقى الكلاسيكية

تساعد الموسيقى الهادئة والكلاسيكية أو الأصوات الطبيعية على الشعور بالراحة، وملء المكان بالسلام النفسي.

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