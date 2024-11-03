لماذا يخاف الرجال من العلاج النفسي؟.. اعرف السر

كتب- أحمد الضبع:

على الرغم من زيادة الوعي بالصحة النفسية في السنوات الأخيرة، إلا أن الرجال ما زالوا يظهرون مقاومة كبيرة تجاه العلاج النفسي.

هناك عدة أسباب تفسر لماذا يخاف الرجال من العلاج النفسي أو يتجنبونه، أولًا، الأدوار الاجتماعية التقليدية تفرض على الرجال أن يظهروا بمظهر القوة والاستقلالية، ما يجعل فكرة طلب المساعدة تبدو كنوع من "الضعف".

يشعر العديد من الرجال بالعار أو الخجل عند التفكير في مشاركة مشاكلهم العاطفية، وهو ما يعرقلهم عن السعي للحصول على المساعدة​، وفقًا لموقع ORLANDO HEALTH.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الرجال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بسبب التوقعات المجتمعية التي تعلمهم منذ الصغر أن "الرجال لا يبكون"، ما يجعلهم أقل قدرة على الاعتراف بمشاكلهم العاطفية، هذا يؤدي إلى كبت المشاعر، ما يزيد من تفاقم المشاكل النفسية دون البحث عن علاج.

ونتيجة لذلك، يعاني الرجال من ارتفاع نسب الانتحار مقارنة بالنساء، حيث أن نسبة انتحار الرجال تكاد تكون أربعة أضعاف تلك الخاصة بالنساء في بعض البلدان​، بسحب موقع VERYWELL MIND.

ويمكن أن يوفر العلاج النفسي فرصة للرجال لفهم أنفسهم بشكل أعمق، ومواجهة مشاكلهم بطرق صحية، لكن، البعض لا يبدأ في طلب المساعدة إلا بعد مواجهة أزمات شخصية مثل انهيار علاقة عاطفية أو تهديد بفقدان شيء مهم في حياتهم، ما يجعلهم مضطرين لمواجهة مشاكلهم العاطفية​.

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