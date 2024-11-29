أسعار وعروض خيالية في البلاك فرايدي.. ملابس مجانا وعروض مغرية

تصوير: محمود بكار

رصدت كاميرا "مصراوي" إقبالًا ملحوظًا على بعض محال "مول العرب" في مدينة 6 أكتوبر مع انطلاق فعاليات "البلاك فرايدي"، حيث شهدت المحال ازدحامًا من الباحثين عن العروض والتخفيضات المغرية، التي تصل إلى 70% على العديد من المنتجات.

خصومات على ملابس الأطفال في البلاك فرايدي

ومن أبرز العروض التي لفتت الأنظار كانت خصومات على ملابس الأطفال، التي تميزت ببيع قطع ملابس مجانية ضمن عروض الشراء، حيث قال أحد المتسوقين إنهم اشتروا قطعتي ملابس ليحصلوا على القطعة الثالثة مجانًا.

أما فيما يتعلق بالملابس الأخرى، فقد تضمنت العروض خصومات تصل إلى 70% على بعض الموديلات، بينما كانت هناك عروض أخرى تشمل شراء قطعة واحدة والحصول على قطعة إضافية مجانية.

خصومات على النجف في البلاك فرايدي

وبالنسبة للإضاءة والنجف، فقد وصلت الخصومات إلى 25%، فيما قدمت محلات الأحذية عرضًا مغريًا يتيح للمشتري شراء زوج من الأحذية والحصول على اثنين مجانًا.

ولم تقتصر العروض على الملابس والأحذية فقط، بل تضمنت أيضًا الملابس الشتوية، حيث كان هناك عرض خاص على شراء قطعة واحدة والحصول على أخرى مجانًا.