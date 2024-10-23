بشرة خير.. استقرار مادي في نهاية العام لمواليد 4 أبراج فلكية

كتبت- أسماء العمدة:

يبدو أن نهاية العام تحمل معها بشرة خير لبعض الأبراج، إذ تشير التوقعات الفلكية إلى تحسن ملحوظ في أوضاعهم المالية، وفقًا لما قاله خبير الفلك، محمد صبحي، لموقع "مصراوي".

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