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بشرة خير.. استقرار مادي في نهاية العام لمواليد 4 أبراج فلكية

03:31 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
بشرة خير.. استقرار مادي في نهاية العام لمواليد 4 أبراج فلكية

أبراج فلكية

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كتبت- أسماء العمدة:

يبدو أن نهاية العام تحمل معها بشرة خير لبعض الأبراج، إذ تشير التوقعات الفلكية إلى تحسن ملحوظ في أوضاعهم المالية، وفقًا لما قاله خبير الفلك، محمد صبحي، لموقع "مصراوي".

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